管浩鳴：台港恢復通關後 將來台商討陳同佳投案

因在台旅遊期間殺害同行女友，從而引發香港反送中抗爭的嫌犯陳同佳，在香港因「洗黑錢罪」刑滿出獄至今已將近11個月，卻仍未如當初所言主動來台投案。香港明報報導，一路協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴昨天表示，待台港兩地恢復通關後，將來台與律師商討陳同佳回台自首安排，有消息會再通知。

陳同佳2018年2月在台旅遊期間因故殺害女友，在將其棄屍後逃回香港。香港政府以此為由提出將修訂逃犯條例把中國大陸、台灣及澳門納入移交逃犯的目的地，從而在2019年6月引發香港大規模反送中抗爭。

香港特區行政長官林鄭月娥被迫於去年6月15日宣布暫緩修訂逃犯條例，之後於10月23日正式撤回，但香港各種抗爭依然持續，大陸為此於今年6月30日訂定俗稱港版國安法的「香港特別行政區維護國家安全法」，並直接在香港設立國安公署。

陳同佳因「洗黑錢罪」在香港高等法院被判處入獄29個月，在去年10月23日刑滿出獄前，曾表達有意在身兼北京市政協委員的管浩鳴陪同下來台「自首」。但由於當時台灣正值總統大選期間，對於陳同佳如何來台投案受審，引發台港雙邊政治角力與激烈口水戰。

今年初隨著新冠肺炎疫情爆發，陳同佳來台投案一事也隨之沈寂下來。對於港澳人士來台，目前中央流行疫情指揮中心只允許基於特殊人道考量及緊急協處、商務履約、跨國企業內部調動、已取得我居留證之國人配偶、子女及商務經貿交流者，可提出入境申請。

但對於陳同佳來台投案，陸委會發言人邱垂正17日下午在例行記者會中表示，刑事警察局跟港方警務處已經建立單一聯繫窗口，如果陳同佳確定要來台灣面對司法，隨時可以透過窗口聯絡安排，依法辦理。邱垂正稱，本案唯一的關鍵在於港府的責任感及陳同佳真實的投案意願。