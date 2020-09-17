5名港人偷渡來台遭扣押 陸委會重申舊調

一名媒體工作者12日在臉書上揭露，有5名香港反送中經由海陸來到台灣，被陸委會扣留近2個月。對於政府如何安置5名港人？陸委會發言人邱垂正今日仍重申，目前外界流傳的各項訊息，陸委會認為或有其特定目的，對整個機制或個人可能造成傷害，所以不會針對個案對外說明。

陸委會今日舉行例行記者會，有媒體詢問，香港保安局向台灣查詢此事，希望能將5人送回香港，但是我方也要求陳同佳案的司法互助，被港方拒絕，陸委會怎麼看待此事？

邱垂正對此表示，有收到港方的查詢，會再作了解後再處理。關於陳同佳案，他指出，我方的刑事警察局與港方的警務處已經建立一個單一聯繫窗口，如果陳嫌確定要來台灣面對司法，隨時可以透過窗口聯絡，我方都已經準備就緒，一切依法辦理。

明年台港交流服務辦公室的預算增加8倍，但是政府對如何援港的實際作為顯得低調，邱垂正回應，交流辦編列的預算大部分都是用來成立辦公室的正常支出，以及協助港人在台的生活與安置，相關費用的支出，政府使用預算持樽節原則，並沒有大幅增加。

邱垂正強調，政府對港人設有人道援助機制，符合條件會給予人道援助，但台灣是自由民主法治社會，基於安全與風險考量，絕對不鼓勵以非法方式來台。

對於是否修法讓援港機制更為完善？他強調，尊重港團與委員的提案修法，但是政府要重申，對於港人協處事務，為彰顯照顧港人決心，政府也已經落實港人人道援助關懷專案，提供港人便捷服務與照顧，相關機關依據既有法律規範與人道原則妥處援助個案。