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若去雙城論壇是求和？柯文哲：當然不會去了
台北市議會新會期昨天開議，市長柯文哲下午赴議會進行施政報告，議員林穎孟質詢柯文哲，若未來辦雙城論壇被說成是求和？北市怎麼做？柯文哲說，他認為這次事件後，除非不來再來往，兩邊會更小心；至於若被說是求饒、求和，「當然不會去了」。
柯文哲說，雙城論壇是對等尊嚴，有基本條件，不是去拜託，要辦就對等尊嚴。林穎孟再問，但對等是在支持九二共識前提嗎？且柯曾說，支持九二共識就是下跪求饒？
柯文哲說，他到現在態度，從來沒有人講過九二共識是什麼東西，「不能強加在我頭上」，我從來沒有講是什麼？也沒講接受九二共識。陸方也也沒有人在他面前，講什麼是九二共識。至於如何對等尊嚴交流？柯文哲說，他有說過是五個互相。
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