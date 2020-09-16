陸核酸檢測支援隊今離港 共檢測178萬個樣本

協助香港進行武漢肺炎病毒核酸檢測的中國大陸支援隊今天離港，他們總共檢測了178萬3000個樣本，發現確診病例與隱形患者共42人。

綜合本地電子媒體報導，食物及衛生局局長陳肇始早上到支援隊下榻的酒店拜會他們，同時送上感謝卡，感謝支援隊協助香港的防疫工作向前邁進一步。

7月初，香港爆發第3波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，初期每天都新增確診超過百例，較前兩波更為嚴峻。為此，北京中央派人來港協助港府為全民檢測病毒，稱為普及社區檢測計畫。

這項免費檢測已於週一晚結束，在14天內，累計有178萬3000人接受檢測。港府昨天公布，整個計畫支出為港幣5.3億元（約新台幣20億元），主要用作支付採樣醫護人員的薪水。

至於大陸支援隊，他們在港的一切費用不用港府負擔。

北京方面共派了579名核酸檢測員來港協助執行化驗工作，他們在港島設立了「火眼實驗室」，專責化驗市民的鼻和口液樣本。

陳肇始15日指出，這次檢測共發現32名隱形患者（有病毒但無病徵），另外間接找到10名感染者，合計共42人。

港府昨天已為支援隊舉行了歡迎會，行政長官林鄭月娥在會上說，這次檢測有助切斷新冠肺炎在香港社區的傳播鏈，也讓政府掌握疫情，更有信心地逐步放寬社交距離措施。

北京方面除了派遣核酸檢測支援隊來港外，還協助香港在機場附近的亞洲國際博覽館設立專治的臨時醫院及社區治療設施，相關設施仍在建設中。