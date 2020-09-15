中國宣布連3天發射火箭 黃海長江口有航行警報
連雲港海事局和上海海事局今天都發布消息，指15至17日的上午7時30分至11時30分間將發射火箭。今天上午9時許，中國已在黃海海域發射長征11號海射型運載火箭。
連雲港海事局發布「雲航警0054」指出，15至17日每天7時30分至11時30分在黃海南部，以34-18.701N123-45.659E為圓心、2.7海里為半徑的水域內發射火箭，禁止船隻駛入。
上海海事局發布的「滬航警0640」則表示，15至17日，每天07時30分至11時30分在長江口發射火箭，一級子殘骸落區是在：30°57′49.37″N/122°34′31.46″E、31°56′03.43″N/122°48′53.71″E、31°49′12.81″N/123°26′05.16″E、30°51′02.89″N/123°11′21.13″E等4點連線內的水域，請航船注意。
中新網報導，今天上午9時23分，長征11號海射型運載火箭在黃海海域將吉林一號高分03系列的9顆衛星送入高度535公里的太陽同步軌道。本次發布的通報應與此系列發射有關。
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