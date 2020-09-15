美下調對華旅行警示 陸稱大陸是全球最安全國家

美國國務院14日表示，將美國人前往大陸或香港的旅行諮詢從「請勿前往」下調一級至三級「非必要避免前往」。大陸外交部發言人汪文斌15日對此表示，大陸是世界上最安全的國家之一，美方在制定警告時，不應進行無端的政治操弄。

澎湃新聞報導，有媒體提到，美國近日下調對華旅行的警告，汪文斌於15日主持的例行記者會上表示，新冠肺炎疫情發生後，大陸採取了最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措，取得了大陸全國抗疫鬥爭的重大戰略成果，截至9月14日，大陸境內已連續30天沒有本土新增確診案例，大陸一貫依法保護在華外國人的安全與合法權益。

汪文斌強調，大陸是世界上最安全的國家之一，當然在華的外國人也有義務遵守大陸的法律，美方在制定旅行警告時，應當充分的尊重事實，不應進行無端的政治操弄。