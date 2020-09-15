解放軍報曬殲20戰績：模擬空戰0：17

解放軍報14日報導了解放軍首個換裝殲20的部隊「王海大隊」，駕駛「新型戰機」在模擬空戰中締造了輝煌戰績。報導指「王海大隊」年輕飛行員陳鑫浩，面對來自不同方向多批「敵機」的攔截，與戰友靈活協同，在兵力明顯處於劣勢的情況下，以「零損傷」的代價一舉「擊落敵機」17架。

大公報報導，鳳凰衛視評論員宋忠平認為，所謂的新型戰機應該是中國自主研製、綽號「威龍」的新一代隱身戰鬥機殲20，「這種0：17的戰績並不奇怪，因為殲20是五代戰機，而且殲20有自己獨特的戰法，借助於技術優勢，殲20擊落三代機、四代機輕而易舉。」

宋忠平指出，殲20取得如此驕人戰績，隱身性能好是其中一大重要原因，同時還因為殲20具備更強、更遠的超視距攻擊能力，並可配備遠程防空導彈，可以在對手還沒有發現時就將對手擊落。

中國空軍指揮學院教授王明志指出，殲20隱身戰機作為中國空軍新一代隱身戰機，具有在空戰場「先對手發現、先對手攻擊、先對手摧毀」的能力，可以對對手的非隱身戰機形成壓倒性優勢。王明志表示，殲20雖然與發達國家隱身飛機研製相比時間要晚一些，但起點高。另外，殲20隱身戰機在信息化程度上，具有針對隱身飛機特點的搜索、發現、跟蹤與攻擊的手段與方法。而且中國在全系統上擁有自主知識產權，為後續針對性的能力提升創造條件。

據了解，以「抗美援朝」空戰英雄命名的「王海大隊」，是解放軍第一個整建制換裝殲20戰機的單位，該單位的換裝，標誌著解放軍航空兵作戰部隊正式踏入五代機時代。

報導說，中國媒體曾報導稱，在2018年「金頭盔」空軍比武中，2架殲20與8架殲11B進行「自由空戰」對抗演練。殲20在作戰時間內，「擊落」殲11B72次，自己沒有損失。在2019年「金頭盔」空軍比武中，殲20對上有備而來的殲11B部隊，殲11B據說吸收上次慘痛教訓，制定專門的反隱身戰術，然而結果更加慘痛，殲20「擊落」殲11B共108次，自身依舊沒有損失。

另據香港經濟日報報導，殲20取得「0：17」的成績並不奇怪，因為新一代隱形戰機對上次一代、甚至次兩代的戰機本來就占優勢，美國F-22隱形戰機在「紅旗」軍演中，就曾在一星期內取得「0：144」的模擬戰績。