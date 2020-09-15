12港人涉非法越境遭拘 林鄭：由大陸處理非常恰當

針對12名港人因涉嫌非法越境遭大陸拘留的問題，香港特首林鄭月娥15日表示，事件本質是有人偷越國（邊）境罪，屬於大陸司法官轄區問題，由大陸處理非常恰當。

據香港電台報導，林鄭月娥15日出席行政會議前會見媒體時表示，關於12名港人被拘留的問題，她指出，事件本質是有人偷越國（邊）境罪，屬於大陸司法管轄區問題，由大陸處理非常恰當。林鄭月娥還說，當中只有一名港人涉違反香港國安法，強調有需要以正視聽。

林鄭月娥批評，有香港當地和外國人士嘗試轉移視線。她說，香港政府處理每宗跨境犯罪案件的原則都是一致、一視同仁，任何香港人在境外涉嫌違法，香港政府都會按照實際情況，在尊重當地司法制度下，為有關香港居民提供可行協助，不會雙重標準。

據深圳市公安局鹽田分局官方微博此前消息，9月13日，鹽田警方通報，8月23日，廣東海警查獲的12名非法越境人員，因涉嫌偷越國（邊）境犯罪被警方依法採取刑事拘留強制措施，目前，案件正在偵辦中。