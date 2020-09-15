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中歐簽地理標誌協定 互保雙方各百種特產
在中德歐領導人峰會召開之際，歐盟14日宣布，中歐已經在會前正式簽署了中歐地理標誌協定，將中國和歐盟兩地各100種受到地理標誌保護的地方名產納入保護範圍。在中國可以吃到歐洲特產的放心食品，同樣，在歐洲也可以享用原汁原味的中國地方名品。
香港文匯報引述中央電視台新聞中心新媒體帳號消息，這些被歐盟市場保護的中國地方特產包括安吉白茶、盤錦大米、郫縣豆瓣、山西老陳醋、吐魯番葡萄乾等，而歐洲的地方名品則包括法國香檳、愛爾蘭威士忌、巴伐利亞啤酒、菲達奶酪、帕爾瑪火腿、葡萄牙綠酒等等。未來在中歐正規市場上見到的上述名品，意味著均來自特定產地，其他國家和地方無法使用受到地理標誌保護的商標。
據報導，為加強地理標誌保護，1992年，歐盟通過了關於保護農產品和食品地理標誌和原產地名稱條例，首次建立了對歐盟所有成員國具有約束力的地理標誌單一監管制度。
目前，歐盟的「地理標識體系」可分為「原產地保護」體系和「地理標誌保護」體系，兩個體系均有各自標誌，這樣既可以鼓勵農產品的多樣性，又保護產品名稱以防被誤用和仿冒，為消費者提供關於獲得地理標識體系產品的相關特徵、長處優點等信息。截至2020年3月底，歐盟受保護的地理標誌產品總數為3322個。
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