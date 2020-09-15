中歐簽地理標誌協定 互保雙方各百種特產

在中德歐領導人峰會召開之際，歐盟14日宣布，中歐已經在會前正式簽署了中歐地理標誌協定，將中國和歐盟兩地各100種受到地理標誌保護的地方名產納入保護範圍。在中國可以吃到歐洲特產的放心食品，同樣，在歐洲也可以享用原汁原味的中國地方名品。

2020-09-15 12:44