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視訊峰會 習近平：中歐要做到「4個堅持」

世界日報 / 中國新聞組／北京15日電

中國國家主席習近平14日在北京同歐盟輪值主席國德國總理梅克爾、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩共同舉行會晤，會晤以視頻方式舉行。習近平強調，中歐要做到堅持和平共處、堅持開放合作、堅持多邊主義、堅持對話協商等「四個堅持」。

新華社報導，中德歐領導人就中歐關係深入交換意見，為下階段中歐關係規畫方向，確定重點領域，一致同意加強溝通協調合作，確保今後中歐之間一系列重大政治議程取得成功，實現互利共贏，堅持維護多邊主義，共同應對全球性挑戰，推動中歐關係邁向更高水平。中歐雙方確認加快中歐投資協定談判，實現年內完成談判的目標。中歐決定建立環境與氣候高層對話和數字領域高層對話，打造中歐綠色合作夥伴、數字合作夥伴關係。

據報導，習近平強調，中歐要做到「四個堅持」。一是堅持和平共處。中歐和平共處的力量堅定一分，世界的和平和繁榮就多一分保障。二是堅持開放合作。中方將通過不斷挖掘內需潛力，實現中歐兩大市場、兩方資源的更好聯通、更大效益。三是堅持多邊主義。中方願同歐方在雙邊、地區、全球層面加強對話和協作，堅持共商共建共享的全球治理觀。四是堅持對話協商。中歐要把握好中歐關係合作發展的主流，以對話化解誤解。

習近平指出，新冠肺炎疫情發生以來，中歐就抗疫和全球生合作保持緊密聯繫。下一步，雙方要加強宏觀經濟政策協調和配合，維護全球產業鏈供應鏈穩定，共同促進世界經濟復甦。要加強疫苗研發合作。

報導指出，梅克爾、米歇爾、馮德萊恩表示，中國是歐方尊重的重要戰略合作夥伴。當今世界需要歐中加強團結合作，共同維護多邊主義，抵制單邊主義和保護主義，更加有效應對各種全球性挑戰，這符合歐中雙方和國際社會的共同利益。

習近平 梅克爾

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