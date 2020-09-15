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港保安局長：12被拘港青 1人違國安法

世界日報 / 記者林汪靜／香港15日電
保安局局長李家超14日表示，港府不會干預其他司法管轄區的執法。中新社資料照片
保安局局長李家超14日表示，港府不會干預其他司法管轄區的執法。中新社資料照片

香港保安局局長李家超昨天透露，12名被指非法越境遭中國大陸公安刑事拘留的港人中，有1人涉嫌違反香港國安法有關勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。他表示，特區政府不希望外地司法管轄區干涉特區的執法，因此會尊重並不會干預其他司法管轄區的執法。

中通社報導，8月23日廣東省海警截獲12名港人，以涉嫌偷越國（邊）境犯罪，由深圳公安刑事拘留。李家超昨以「處理跨境犯罪的原則」為題撰文稱，任何港人在境外涉嫌違法，不論其背景，港府都會按實際情況，在尊重當地司法制度的原則下，為相關的香港居民提供可行協助。　　

李家超指出，12名港人涉嫌偷越國（邊）境犯罪，香港警方會與中國大陸機關繼續聯繫，了解案件的發展。香港入境處也會與被捕人士的家人，保持聯絡。

他稱這12人當中，10人分別因涉嫌製造或管有爆炸品、縱火、串謀傷人、暴動、襲警、管有攻擊性武器及管有工具可作非法用途等嚴重罪行被香港警方起訴。另外1人，涉嫌違反「香港國安法」有關勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。另1人涉嫌製造或藏有爆炸品被警方通緝。

李家超也談及留意到有5名港人兩個月前經東沙島抵台被「扣押」。他說，目前港府沒有收到台方任何信息，也沒收到其家人求助。

李家超呼籲台灣承擔打擊跨境犯罪的責任，如這5人涉嫌在香港犯罪，不要窩藏罪犯；希望台方依法處理涉事港人後，把他們送返香港。香港警方已向台方查詢有關情況，正等候回覆。

香港 國安法 司法

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