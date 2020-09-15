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香港人民力量副主席譚得志 被加控「發表煽動文字罪」
人民力量副主席譚得志早前在反「港區國安法」遊行前夕，在銅鑼灣擺設街站，涉嫌舉行或召集未經批准的公眾集會、在公眾地方擾亂秩序及拒絕遵從警員命令三項罪名，昨天下午在東區裁判法院提堂，被加控一項發表煽動文字罪，案件將於區域法院處理。
香港電台報導，裁判官錢禮准許控方申請案件押後至11月17日在粉嶺裁判法院再訊，以準備轉介文件，並准許譚得志以原有條件保釋，但他於8日在粉嶺裁判法院就另一案件被拒擔保，須還押候訊，但譚將於17日到高院申請保釋。
新增控罪指譚得志於5月24日，在銅鑼灣東角道與記利佐治街交界發表煽動文字，即具意圖引起憎恨、藐視、激起對香港政府的離叛，引起市民間的不滿、離叛或慫使他人不守法或不服從合法命令的文字。
另據香港01報導，47歲譚得志原面對三條控罪，包括被控舉行或召集未經批准公眾集會、在公眾地方內擾亂秩序的行為，以及拒絕遵從或故意忽略遵從警務人員作出的命令罪，指他於5月24日，在銅鑼灣東角道與記利佐治街交界舉行一個未經批准的集會，作出喧嘩或擾擾秩序的行為，意圖破壞社會安寧，並故意忽略督察陸嘉永根據「預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例」發出的命令，即解散上述受禁群眾聚集。
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