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香港史上最大！1家5口逾百帳戶交易6000次 涉洗黑錢30億港元

世界日報 / 香港新聞組／香港15日電
香港海關偵破一宗懷疑洗黑錢案件，涉款超過30億港元。圖為收繳的部分網上銀行密匙、印章、手機、支票等證物。中新社
香港海關偵破一宗懷疑洗黑錢案件，涉款超過30億港元。圖為收繳的部分網上銀行密匙、印章、手機、支票等證物。中新社

香港海關昨天宣布偵破歷來最大宗的洗黑錢案，涉及金額高達港幣30億港元（下同，約3.87億美元）。海關根據情報鎖定一個月入約7萬元、卻坐擁3000萬港元資產的五口家庭，疑過去兩年開設超過100個銀行戶口進行逾30億港元清洗黑錢活動，並鎖定一間違規找換店牽涉當中約1.7億元，涉案金額屬海關同類案件中歷來最高。

海關表示，他們自10日採取代號「獵影」的執法行動，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案，行動中拘捕了6人，包括一家5口及一名找換店持牌人（負責人）；行動中並凍結3000萬元資產及吊銷找換店牌照。6人涉嫌串謀洗黑錢罪名，全部暫准保釋候查。

海關方面追查發現，被捕家庭成員擁有超過100個銀行戶口，自2018年起進行超過6000宗大額交易，這些金錢大都來自空殼公司或不知名人士，懷疑涉及龐大洗黑錢集團，正追查幕後主腦及其他資金流向，不排除有更多人被捕。

月入7萬擁3000萬資產

文匯報報導，被捕一家五口，父母報稱無業、大兒子任職技術員、二兒子任職找換店經理及幼女任職客戶服務員，三兄妹月入介乎1.5萬元至3萬元不等，家庭每月總收入約7萬元，卻可坐擁3000萬元家庭資產，包括1500萬元銀行現金結餘、兩個分別在前年與今年初購入的700萬元及800萬元物業。

至於被暫時吊銷牌照的找換店，2016年底獲海關發牌經營，由涉案家庭二兒子任職經理。今年初海關有組織罪案調查科接獲情報指，一名男子的銀行戶口出現很多不尋常大額交易，人員初步調查鎖定涉案男子為一個五口家庭的大兒子，同時發現他與其餘四名家人在過去兩年間，先後在不同銀行共開設逾100個私人戶口進行超過6000宗大額交易，每名家人所佔交易宗數相若，每宗交易金額由數萬港元至逾千萬港元不等，當中最大一筆款項達2200萬元；家庭由2018年至今，合共涉及逾30億元來歷不明款項。

人員再向涉案家庭的背景及財務狀況展開深入調查下，發現家庭所處理的30億元資金，分別來自不同第三者或不同公司，大部分為空殼公司，與涉案家庭成員無直接關係，其中資金在各家庭成員戶口不斷互相過戶，再在短時間內將資金提走給予其他不同第三者、公司或律師樓；由於金額與家庭背景收入不合比例，加上多次轉戶過戶掩飾資金來源及去向，屬於非常典型的洗黑錢手法。

海關偵破一宗懷疑洗黑錢案件，涉款超過30億港元。圖為被吊銷的本地找換店牌照。中新社
海關偵破一宗懷疑洗黑錢案件，涉款超過30億港元。圖為被吊銷的本地找換店牌照。中新社

五口家夥找換店洗黑錢30億 逾百帳戶交易6000次 中國新聞社
五口家夥找換店洗黑錢30億 逾百帳戶交易6000次 中國新聞社

海關 香港 律師

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