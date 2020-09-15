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中美關係緊繃 習：加快中歐投資協定談判

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國家主席習近平14日表示，中歐雙方應加強宏觀政策協調，拿出更多舉措，釋放更多合作機遇。（圖／取自新華網）
大陸國家主席習近平14日表示，中歐雙方應加強宏觀政策協調，拿出更多舉措，釋放更多合作機遇。（圖／取自新華網）

中美關係持續緊張，大陸尋求與歐盟合作關係。大陸國家主席習近平14日表示，中歐雙方應加強宏觀政策協調，拿出更多舉措，釋放更多合作機遇，大陸市場保持對歐開放，歡迎更多優質安全的歐盟農產品進入大陸。同時，要本著積極務實的態度，加快中歐投資協定談判，實現年內完成談判的目標。

據新華社報導，習近平14日與德國歐盟領導人舉行視訊會議時表示，中方密切關注近來歐方在5G、外資審查、政府採購、競爭政策等方面的動向，希望歐方保持貿易和投資市場開放，塑造開放、公平、公正、非歧視的營商環境，保障大陸企業合法權益；要有序恢復人員往來，為貨物跨境流動提供便利。

習近平說，下一步，雙方要加強宏觀經濟政策協調和配合，維護全球產業鏈供應鏈穩定，共同促進世界經濟復甦；中歐要做到「四個堅持」，即堅持和平共處、開放合作、多邊主義和對話協商。

中歐並宣布簽署中歐地理標誌協定，確認加快中歐投資協定談判，實現年內完成談判的目標。

據大陸商務部網站15日援引條法司負責人稱，中歐地理標誌協定14日在北京簽署，是近年來中歐之間首個重大貿易協定，根據協定，納入協定的地理標誌將享受高標準的保護，並可使用雙方的地理標誌官方標誌等，協定附錄共納入雙方各275個地理標誌產品，涉及酒類、茶葉、農產品、食品等。

大陸商務部條法司負責人說，雙方還將按照協定的相關安排，穩步推進第二批地理標誌產品的互認，使更多中歐地理標誌得到保護。

習近平 歐盟

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