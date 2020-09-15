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「習好友」將卸任美駐陸大使 陸專家：可能由鷹派繼任

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
美國駐北京大使布蘭斯塔德將卸任。中新社
美國駐北京大使布蘭斯塔德將卸任。中新社

美國駐大陸大使布蘭斯塔德將卸任，引起關注。大陸環球時報引述專家稱，這意味布蘭斯塔德之前推行的路線或將被改弦更張，繼任者可能是更符合美國鷹派風格的強硬人物。

布蘭斯塔德與大陸國家主席習近平是相識多年的老朋友，布蘭斯塔德2017年出使北京，深獲大陸外交部歡迎，稱他是「中國人民的老朋友」。

據環時報導，中國外交學院教授李海東表示，在布蘭斯塔德3年多任職期間，中美關係遭遇大逆轉，美國對中政策過於強硬，布蘭斯塔德發揮空間大大縮水，或許認為自己不再適合這個崗位，而就此提出了辭職。

另一位中美關係專家則稱，布蘭斯塔德3年多未表現出「出格言行」，其穩健派風格或讓對中國日趨強硬的美國白宮鷹派們不滿。而作為大使，布蘭斯塔德一方面代表美國政府，一方面又身處中國面對中國人民，可能感覺被夾在中間左右為難。

專家稱，布蘭斯塔德的突然離職，無論如何都意味著美國政府對中外交政策的一種降級手段，體現出美國總統川普對中政策風向的改變。

美國駐大陸大使館9月14日傍晚發表官方聲明，證實布蘭斯塔德將於10月初卸任並離開北京。隨後，布蘭斯塔德以個人名義發表聲明，確認了將卸任的消息。

據美國大使館發表的聲明，布蘭斯塔德上周已與川普在電話中確認了其將離職的決定，並表示離開北京後將返回美國。

北京 川普

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