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陸媒標註「從台上空飛過」陸長征火箭完成海上發射
據央視消息，15日早上，中國大陸在黃海海域用長征十一號海射運載火箭，採取「一箭九星」方式將「吉林一號」高分03-1組衛星送入預定軌道，發射獲得成功。
大陸軍事媒體帳號「CHINA航天」昨天在微博附上了長征火箭發射後的航跡圖，顯示火箭自黃海的海上發射基地發射後，整流罩及第一節火箭等，將會墜落在東海海域，火箭接著持續向南飛行，並且會自北而南穿越台灣本島上空，再往南海上空飛去。
對本次發射任務，「CHINA航天」還特別標註：「從中國台灣島上空飛過」。
報導指，「吉林一號」高分03-1組衛星由長光衛星技術有限公司研製，其中包括「嗶哩嗶哩視頻衛星」、「『央視頻號』衛星」在內的3顆視頻成像模式衛星和6顆推掃成像模式衛星，主要用於獲取高解析度可見光推掃影像和視訊影像，將為國土資源普查、城市規劃、災害監測等提供遙感服務。
報導稱，此次發射任務由太原衛星發射中心具體組織實施，長征十一號海射運載火箭由航太科技集團有限公司研製生產。這次是長征系列運載火箭的第346次發射。
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