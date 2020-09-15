習近平：涉港涉疆問題 實質是維護主權安全

大陸國家主席習近平與歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩、歐盟輪值主席國德國總理梅克爾等人舉行視訊會議。習近平在會上闡述中方在涉及香港及新疆問題上的原則立場。

據新華社，習近平指出，涉港、涉疆問題的實質，是維護中國國家主權、安全、統一，以及保護各族人民安居樂業的權利；中方堅決反對任何人、任何勢力，在中國製造不穩定、分裂及動亂，堅決反對任何國家干涉中國內政。

習近平強調人權保障沒有最好，只有更好，各國應首先做好自己的事情，又說中方反對搞雙重標準，相信歐方能解決好自身存在的人權問題。

習近平指出，新型肺炎疫情在全球大流行，中歐要團結合作，為國際社會抗擊疫情及恢復經濟，注入更多正能量。他說要加強疫苗研發合作，努力令疫苗成為全球普及的公共產品，並充分照顧疫苗在發展中國家的普及性和可負擔性，亦要有序恢復人員往來，為貨物跨境流動提供便利。

他強調中歐要做到4項堅持，包括和平共處、開放合作、多邊主義及對話協商。