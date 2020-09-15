聽新聞
test
0:00 / 0:00
習近平：涉港涉疆問題 實質是維護主權安全
大陸國家主席習近平與歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩、歐盟輪值主席國德國總理梅克爾等人舉行視訊會議。習近平在會上闡述中方在涉及香港及新疆問題上的原則立場。
據新華社，習近平指出，涉港、涉疆問題的實質，是維護中國國家主權、安全、統一，以及保護各族人民安居樂業的權利；中方堅決反對任何人、任何勢力，在中國製造不穩定、分裂及動亂，堅決反對任何國家干涉中國內政。
習近平強調人權保障沒有最好，只有更好，各國應首先做好自己的事情，又說中方反對搞雙重標準，相信歐方能解決好自身存在的人權問題。
習近平指出，新型肺炎疫情在全球大流行，中歐要團結合作，為國際社會抗擊疫情及恢復經濟，注入更多正能量。他說要加強疫苗研發合作，努力令疫苗成為全球普及的公共產品，並充分照顧疫苗在發展中國家的普及性和可負擔性，亦要有序恢復人員往來，為貨物跨境流動提供便利。
他強調中歐要做到4項堅持，包括和平共處、開放合作、多邊主義及對話協商。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言