內蒙古教材改革持續發酵 德國學者和旅德蒙人抗議漢化政策

9月13日，近百名生活在杜塞爾多夫及周邊地區的蒙古人在中國駐杜塞爾多夫總領事館前舉行集會，抗議中國當局在內蒙古強制推行漢化教育。集會現場，示威者高舉德文、英文及蒙古文的條幅和標語，上面寫著「捍衛蒙古文化」，「停止文化屠殺」等字樣。

集會組織者之一的澤瑪·楚倫蘇倫（Zermaa Chulunsuren)在演講中稱：「中華人民共和國憲法明確承諾對少數民族語言文化的保護，而中國當局目前在內蒙古自治區推行的政策卻是在消滅當地的語言文化。試問一個公然違背本國憲法、壓制境內少數民族的政府，又如何能在國際事務中贏得信任呢？」。澤瑪表示，中國此次在內蒙古地區強制推行漢化教育，已經激起了世界各地蒙古僑胞的強烈不滿，近日內，除蒙古首都烏蘭巴托外，華盛頓、東京、首爾、柏林及都柏林等地都舉行了規模不等的抗議集會。

德高官：北京對蒙古族人發起「文化戰」

流亡德國的南蒙古人權保衛同盟主席特姆奇勒圖（Schovchuud Temtsilt)對德國之聲表示: 「中國當局在內蒙古推行強制漢化政策由來已久，但他們的強權手段只能促成蒙古人團結一致捍衛本民族文化傳統的決心。香港、新疆、西藏以及內蒙民眾的抗爭足以顯示，進入21世紀的當今世界不會允許強權為所欲為，習近平的獨裁政治只能以失敗告終。」

學者聯名致信默克爾

歐中高峰會議召開前夕，德國等國數十名從事蒙古歷史文化研究的教授學者聯名致函德國總理默克爾，呼籲德國政界關注內蒙古局勢並敦促中國政府停止在內蒙古強制推行漢化教育。信中寫道：「過去幾年來，西藏和新疆所發生的一切，令我們對當前內蒙古的局勢發展深表憂慮。作為從事蒙古及其他亞非文化研究的德國及國際學者，我們對內蒙古蒙古少數族裔的處境深表同情，並對他們反對系統性漢化政策的抗議活動表示聲援。」「我們呼籲德國政府在中華人民共和國人權問題上發揮影響力，並就內蒙古事態向中國政府明確表態。」

內蒙古新生使用統編語文教材 新政引發抗議

中國官方的文件顯示，內蒙古境內蒙古族中小學本學年開始實施新的雙語教育改革，具體內容包括以漢文統編教材取代迄今以蒙古語授課的語文、歷史及政治課程。這一突如其來的「新政」在蒙古族民眾中引發廣泛不滿，呼和浩特、通遼和鄂爾多斯等地均爆發大規模集會請願活動。當局則以開除公職、學籍，甚至終止針對農牧民的銀行貸款等手段向民眾施壓。來自社交媒體的信息顯示，截至目前至少已有兩人不堪當局壓力，以自殺方式表達抗議。另有數十人被解除公職。日經新聞9月14日報道稱，因反對當局強推漢語教學，內蒙古已有130多人被逮捕。

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