李家超：12名被大陸刑拘港人 一人涉違反香港國安法

香港保安局局長李家超14日在保安局網頁撰文指，12名被大陸公安拘捕的港人中，有一人涉嫌違反「香港國安法」有關勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。

香港中通社報導，8月23日被廣東省海警截獲後，以涉嫌偷越國（邊）境犯罪，正被深圳公安刑事拘留。李家超14日以「處理跨境犯罪的原則」為題，在保安局網頁撰文指，任何人犯法，都要承擔法律責任。

李家超說明，任何港人在境外涉嫌違法，不論其背景，港府都會按實際情況，在尊重當地司法制度的原則下，為相關的香港居民提供可行協助。

李家超指出，12名港人涉嫌偷越國(邊)境犯罪，香港警方會與大陸機關繼續聯繫，了解案件的發展。香港入境處亦會與被捕人士的家人，保持聯絡及跟進事件。例如，9月11日晚一名家屬求助，希望取得關係證明以委託律師，入境處於翌日上午已發出證明書，減省了一般需時25天的手續。

據掌握的資料，該12人在香港涉嫌與七宗案件有關。當中10人分別因涉嫌製造或管有爆炸品、縱火、串謀傷人、暴動、襲警、管有攻擊性武器及管有工具可作非法用途等嚴重罪行被警方起訴，獲法庭保釋候審，不准離開香港。

另外一人，涉嫌違反「香港國安法」有關勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及「刑事罪行條例」、有關無牌管有彈藥罪，被警方拘捕後獲准保釋，交出旅遊證件，不准離境，需向警方報到。另一人因涉嫌製造或藏有爆炸品被警方通緝。這12人以不合法途徑離開香港，在中國大陸水域被捕。