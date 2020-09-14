快訊

5秒即溢堤！網友分享山區下游驚人水勢影片：千萬勿輕忽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中新社：TikTok不會出售給微軟和甲骨文

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
中新社官方微博「國是直通車」指出，字節跳動不會把TikTok美國業務出售給微軟，同時甲骨文也不太可能成為收購方。圖／中新社
中新社官方微博「國是直通車」指出，字節跳動不會把TikTok美國業務出售給微軟，同時甲骨文也不太可能成為收購方。圖／中新社

微軟14日發布公告，字節跳動拒絕了他們的收購要約，甲骨文就成為了僅剩的買家，隨後中新社官方微博「國是直通車」指出，字節跳動不會把TikTok美國業務出售給微軟，同時甲骨文也不太可能成為收購方。

中新社報導，知情人士處獲悉，不出售給微軟的消息是比較準確的，同時字節跳動也不會將TikTok美國分公司出售給甲骨文。

另據外媒報導，知情人士稱，字節跳動已決定在出售或剝離資產時，將不會出售或轉讓該視頻共享應用程式背後的演算法。

微軟14日對外發布公告：「字節跳動今日告知我們，他們不會把TikTok的美國業務賣給微軟，我們相信我們的提議將在保護國家安全利益的同時有利於TikTok用戶。」

微軟公告還指出，要做到這一點，必須做出重大改變，以確保服務符合安全、隱私、線上安全和打擊虛假資訊的最高標準，微軟也在8月的聲明中明確了這些原則，期待看到TikTok在美服務在這些重要領域的發展。

8月底大陸商務部會同科技部，調整並發布「中國禁止出口限制出口技術目錄」，其中提及字節跳動公司旗下的TikTok的核心技術「基於數據分析的個性化推送。」

隨後，字節跳動方面對此回應表示，公司關注到商務部和科技部於8月28日聯合公布「關於調整發佈『中國禁止出口限制出口技術目錄』的公告」，公司將嚴格遵守「中華人民共和國技術進出口管理條例」和「中國禁止出口限制出口技術目錄」，處理關於技術出口的相關業務。

TikTok 甲骨文 微軟

延伸閱讀

微軟出局、TikTok挑中甲骨文合作 非「賣斷交易」

TikTok出售期限逼近 字節跳動：不出售核心算法

抖音閃過抄家令？求情川普...甲骨文為何成TikTok美國唯一下家

南華早報：TikTok不會出售演算法 守中方底線

相關新聞

美駐北京大使將換人？陸外交部：未收到通知

外傳美國駐北京大使布蘭斯塔德將將在美國11月總統大選投票前離任，大陸外交部發言人汪文斌14日表示，「注意到美方發布的有關...

中新社：TikTok不會出售給微軟和甲骨文

微軟14日發布公告，字節跳動拒絕了他們的收購要約，甲骨文就成為了僅剩的買家，隨後中新社官方微博「國是直通車 」指出，字節...

王藏與妻遭控涉「煽顛罪」 孩子狀況不明

國異議詩人王藏與其妻子王利芹9月初傳出正式遭中國當局以「煽動顛覆國家政權罪」拘捕，目前家中四名年幼的孩子由王藏的母親一人獨自撫養。

「花木蘭」中國上映 首周末票房不到「獅子王」一半

由迪士尼動畫改編的真人版電影「花木蘭」(Mulan)在中國上映後票房失利，根據全球權威網路流量監測單位Comscore，花木蘭首周周末票房僅2320萬元，和去年同樣為動畫巨作改編的「獅子王」(The Lion King)首周票房5400萬元，結果差強人意。

真人版「花木蘭」 中國觀眾為何不喜歡

迪士尼想藉真人版「花木蘭」(Mulan)在中國一飛衝天，導演卡洛(Niki Caro)甚至對中國官方新華社說，「許多方面來說，這部電影是對中國的情書」。但這部投入2億美元、耗時五年拍成的電影，在中國卻不太受歡迎。影評一邊倒吐槽，豆瓣評分從5.9掉到了4.7分，創下了迪士尼電影的史上最差成績。

港海關偵破歷來最大宗洗黑錢案 涉110億

香港海關今天宣布偵破歷來最大宗的洗黑錢案，涉及金額高達港幣30億元（新台幣110億元）

輝達400億美元併安謀 華為壓力恐更大

美國打擊華為晶片供應之際，全球晶片產業傳來一則重磅消息，將使華為往後壓力更大。美國晶片巨企Nvidia（輝達）斥資400...

大陸對原產美國部分化工產品進行反補貼調查

中國大陸商務部宣布，對原產於美國的進口相關乙二醇和丙二醇的單烷基醚進行反補貼立案調查。

黃之鋒：「健康碼」是下一個「反監控」戰場

香港普及社區檢測計畫14日晚結束，反對派的焦點也從普及社區檢測計畫轉移至「健康碼」之上，前香港眾志秘書長黃之鋒13日在臉...

關係退步投資協定難產 中歐峰會意興闌珊

中國國家主席習近平與歐盟主要國家領袖14日舉行視訊峰會，由於近期中歐關係大幅退步，這次峰會氣氛尷尬，且預計不會達成重要成...

黃之鋒籲 勿討論港人逃亡過程

5名偷渡港人抵達高雄後遭扣近2個月，消息傳出引發外界抨擊民進黨政府未實際撐香港，香港學運領袖黃之鋒13日晚間透過臉書，轉...

港府不干預12港青偷渡案：尊重其他司法管轄區執法

12名港人8月底被深圳海警截獲，港府表示，他們涉及偷越國境案，屬內地司法管轄範圍，內地公安正按其法制處理，港府尊重且不會干預其他司法管轄區的執法行動。立法會議員美芬表示，港區國安法屬全國法律，中港兩地均有管轄權，且兩地沒有移交逃犯協定，形容該12名港人「自投羅網」，認為他們在內地接受審訊的可能較高，港府在此事上沒太多話語權。

熱門新聞

影／海峽論壇國民黨不參加 王金平：黨不去我就不去

任龐培歐政策顧問 華裔學者余茂春遭逐出族譜

求和說讓美意變調 國民黨：不以政黨形式參加海峽論壇

陸男買6公斤蠔油吃3個月 竟在桶底發現蝙蝠屍體

央視再刊「時評」滅火 李紅：求和是「尋求和平」

影／參加海峽論壇被說求和 吳斯懷：通常是我去統戰對岸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。