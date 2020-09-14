中新社：TikTok不會出售給微軟和甲骨文

微軟14日發布公告，字節跳動拒絕了他們的收購要約，甲骨文就成為了僅剩的買家，隨後中新社官方微博「國是直通車」指出，字節跳動不會把TikTok美國業務出售給微軟，同時甲骨文也不太可能成為收購方。

中新社報導，知情人士處獲悉，不出售給微軟的消息是比較準確的，同時字節跳動也不會將TikTok美國分公司出售給甲骨文。

另據外媒報導，知情人士稱，字節跳動已決定在出售或剝離資產時，將不會出售或轉讓該視頻共享應用程式背後的演算法。

微軟14日對外發布公告：「字節跳動今日告知我們，他們不會把TikTok的美國業務賣給微軟，我們相信我們的提議將在保護國家安全利益的同時有利於TikTok用戶。」

微軟公告還指出，要做到這一點，必須做出重大改變，以確保服務符合安全、隱私、線上安全和打擊虛假資訊的最高標準，微軟也在8月的聲明中明確了這些原則，期待看到TikTok在美服務在這些重要領域的發展。

8月底大陸商務部會同科技部，調整並發布「中國禁止出口限制出口技術目錄」，其中提及字節跳動公司旗下的TikTok的核心技術「基於數據分析的個性化推送。」

隨後，字節跳動方面對此回應表示，公司關注到商務部和科技部於8月28日聯合公布「關於調整發佈『中國禁止出口限制出口技術目錄』的公告」，公司將嚴格遵守「中華人民共和國技術進出口管理條例」和「中國禁止出口限制出口技術目錄」，處理關於技術出口的相關業務。