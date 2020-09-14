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王藏與妻遭控涉「煽顛罪」 孩子狀況不明

德國之聲 / 德國之聲

中國異議詩人王藏與其妻子王利芹9月初傳出正式遭中國當局以「煽動顛覆國家政權罪」拘捕，目前家中四名年幼的孩子由王藏的母親一人獨自撫養。消息人士告訴德國之聲，王利芹的妹妹前幾日進到王藏位於雲南楚雄的家中，找到了正式批捕的通知書，上面明確列出王藏與王利芹兩人分別於7月3日跟7月24日被當局以上述罪名正式拘捕。

消息指出，王藏的母親與四個孩子目前被軟禁在家中，限制人身自由。德國之聲取得獨家錄音檔，顯示自7月楚雄當地公安局便日日派十多名國保看守王藏一家單元的出入口，不讓任何人上門拜訪。今年7月，一名快遞人員致電王利芹在北京的朋友，表明王藏家門口有十多名國保鎮守，包裹只能送到單元門外的門衛室，國保簽收後會拿到王藏家中。

該快遞人員在一段錄音中說道：「警察不讓我把東西送上去。十多個警察守在單元門口，不知道該戶人家是不是犯了什麼大案。」

消息人士告訴德國之聲，王利芹自從6月17日與外界失聯後，家中四個孩子便只能由王藏的母親獨自撫養。雖然剛開始警察還會把包裹內的東西送到王藏家中，但王利芹的妹妹透露，自從7月20日之後，王藏一家便再也沒收到包裹。消息人士說：「這個時間點與王利芹正式遭拘捕的時間正好吻合。目前外界都不清楚王藏母親與四個孩子的生活來源是什麼。」

警方稱「一切依法辦理」

此外，王利芹的朋友在過去幾個月多次致電雲南當地公安部門，要求他們針對王利芹一家遭軟禁的情況作出解釋。然而，雲南當地的公安部門卻總是強調該案件他們「一切依法辦理」，甚至警告王利芹的朋友「最好不要參與」這個案件。

根據德國之聲取得的其中一個錄音檔，王利芹的朋友7月14日曾致電雲南楚雄的公安局，要求公安局針對王利芹一家遭軟禁的情況作出合理解釋。電話中，公安局人員僅不斷向王利芹的朋友強調，因為案件非他們直接辦理，所以她朋友應該聯系雲南楚雄的東瓜派出所，或是直接致電偵查大隊詢問辦案細節。

而王利芹的朋友8月7日再次致電楚雄公安局，質問值班國保他們為何持續軟禁王藏的母親與四名孩子。在德國之聲取得的錄音檔中，該國保警告王利芹的朋友「最好不要參與」該案件，並直言因為整個案件涉及公安，所以她朋友只能向雲南當地的檢察院投訴。

該國保在電話中說道：「我們這邊查過，我們在辦這整個案件的偵查過程中，是沒有違法情況的。妳可以向雲南省公安廳與公安部投訴。我這兒不是百事通，法律方面的事你就去找律師。妳不能說他違法犯罪了，公安機關因為他有娃娃要管就不能抓他。」

王利芹妹妹遭警方強制驅趕

自從王藏與王利芹陸續被雲南楚雄當地國保帶走後，王藏與王利芹的家人也陸續受到牽連。消息人士向德國之聲透露，王藏的弟弟在王藏被國保押走後，曾協助送生活必需品到王藏家，但後來王藏的弟弟也被當地國保軟禁在家，無法繼續協助照顧王藏四個孩子。

而王利芹的妹妹王曉敏則是在王利芹6月中與外界失聯後，成為唯一能對外分享王藏一家人最新情況的人。不過，在德國之聲獨家取得的一個錄音檔中，一名熟知情況的人向王利芹的朋友證實，王曉敏在9月9日被楚雄當地國保傳喚後與外界失去聯系，後來傳被帶到雲南的麗江市，並被強迫回位於上海的家。

該消息人士在對話中表示：「曉敏好像已經去麗江市，9月9日說准備回老家，然後就從麗江走。警察問她話後，要求她回老家。」

過去幾個月密切關注王藏案件的維權律師倪玉蘭告訴德國之聲，她與一群朋友原先替王藏一家人籌了一萬多人民幣，希望能轉交到他們手中，但是由於聯系不上王藏或王利芹的家人，所以無法完成該手續。

倪玉蘭說：「我們多次派朋友到他們家看望孩子，但都被告知王藏家大門緊閉，無法進入。雖然兩人的批捕書上顯示7月就正式逮捕，但王藏的家人卻到9月6日才收到通知書。這樣的做法合法嗎？我認為那些號稱一切程序合法的人，是在為不合法的人找藉口。」

總部位於美國華盛頓的人權組織「中國人權捍衛者」(Chinese Human Rights Defender) 的研究與倡議顧問藍寧向德國之聲表示，王藏與王利芹的案件顯示，中國當局仍不斷運用任意關押來打壓維權人士與他們的家人。他說：「雖然我們無法得知楚雄國保是以什麼證據來起訴王藏，令人更匪夷所思的是，在王利芹僅透過推特呼籲外界關注王藏被捕一事的情況下，他們如何合理化『煽動顛覆國家政權罪』這個罪名。」

藍寧強調，煽動顛覆國家政權罪定義模糊且廣泛，所以常被中國政府用來起訴異議人士。聯合國人權專家已多次批評這種作法，強調中國政府這樣的做法嚴重侵犯人權。他告訴德國之聲：「這種定義不明的『口袋罪』的唯一用途是以國安名義來打擊言論自由，而中國政府應該廢除這種罪名。」

友人憂王利芹精神狀況

王藏曾在2014年香港佔中運動期間，在網絡上發布撐黃傘的照片，並舉辦詩歌朗誦會聲援香港示威者，所以當時被國保以涉嫌尋釁滋事罪拘捕關押。王藏被關押期間，他的家人多次被國保騷擾，他位於北京的工作室也多次遭逼遷，導致王利芹後來傳聞出現精神分裂的狀況。

今年5月30日，雲南楚雄當地公安派出40至50名國保至王藏家中，在王藏一家人面前將王藏按在地上，戴上手銬與頭套後帶走。王利芹當時強調，國保在進行拘捕前，未出示任何文件，她本人也在事發後被帶到派出所訊問十多個小時。目前王藏與王利芹的友人都擔憂王利芹在被長時間關押的情況下，精神狀況可能再次崩潰。

消息人士告訴德國之聲：「王利芹幾年前因被當局不斷逼迫搬遷，她曾得過精神分裂症，曾自盡投湖與離家出走。我們都很擔憂她在被關押的情況下，是否會再出現精神上的問題。」

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