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「花木蘭」中國上映 首周末票房不到「獅子王」一半

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合13日電
花木蘭劇照。(美聯社) 美聯社
花木蘭劇照。(美聯社) 美聯社

迪士尼動畫改編的真人版電影「花木蘭」(Mulan)在中國上映後票房失利，根據全球權威網路流量監測單位Comscore，花木蘭首周周末票房僅2320萬元，和去年同樣為動畫巨作改編的「獅子王」(The Lion King)首周票房5400萬元，結果差強人意。

名導演克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)所執導的強檔大片「天能」(Tenet)，上周末在中國首映，搶下3000萬元票房，但花木蘭至今票房僅累積3800萬元。

花木蘭為迪士尼搶攻中國市場量身打造，並由知名中國演員劉亦菲、甄子丹、李連杰和鞏俐等人領銜主演，但在中國票房卻不如預期，娛樂研究公司Exhibitor Relations資深分析師博克(Jeff Bock)說：「票房如此委靡可以看出，迪士尼的計畫徹底失敗。」

斥資2億元製作的花木蘭票房不如預期有諸多原因，最主要仍歸咎於疫情；雖然中國國內有九成以上的電影院已經開放，但每場影廳只允許容納一半的觀眾。

然而，影視工業分析機構Gower Street指出，中國是疫情恢復最快的國家之一，且另一部由華人文化產業投資基金所製作的電影「八佰」，在8月底上映後至今已襲捲3億元的票房，這項說法說服力不足。

花木蘭最為人詬病的爭議，仍是在片尾的感謝名單中，向囚禁維吾爾人的新疆政府致意；先前曾有報導指新疆政府違反人權，強迫維吾爾人勞役，花木蘭此舉引發外界撻伐。

此外，去年針對香港民眾對國安法進行抗爭和遊行，飾演花木蘭的劉亦菲在中國社群網站微博上，發文表態支持香港警察對抗議民眾採取暴力手段，掀起網路的抵制風暴。

受到疫情影響花木蘭未在北美戲院上映，而是改至迪士尼自家串流平台Disney+播放，由每位觀眾支付該平台30元；但迪士尼目前尚未公開Disney+上的票房，使中國票房對花木蘭的成敗至關重要。

迪士尼真人版「花木蘭」(Mulan)意外捲入美中爭議中。圖為洛杉磯好萊塢展示的「花木蘭」海報。(路透)
迪士尼真人版「花木蘭」(Mulan)意外捲入美中爭議中。圖為洛杉磯好萊塢展示的「花木蘭」海報。(路透)

迪士尼 疫情 電影

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「花木蘭」中國首映票房軟趴趴 進帳2320萬美元

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