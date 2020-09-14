真人版「花木蘭」 中國觀眾為何不喜歡

迪士尼想藉真人版「花木蘭」(Mulan)在中國一飛衝天，導演卡洛(Niki Caro)甚至對中國官方新華社說，「許多方面來說，這部電影是對中國的情書」。但這部投入2億美元、耗時五年拍成的電影，在中國卻不太受歡迎。影評一邊倒吐槽，豆瓣評分從5.9掉到了4.7分，創下了迪士尼電影的史上最差成績。

中國觀眾為何不喜歡真人版「花木蘭」？香港「端傳媒」分析，這是一部失敗的作品，就像一個初學導演的人，拿到了一筆龐大的資金，堆砌出來一部五顏六色的習作。花木蘭突然轉變不明不白，戰爭戲平庸，決鬥有如兒戲，村口打架式的動作設計與看過無數動作戲的中國觀眾的期待相去甚遠。鞏俐這一女巫角色的處理也很俗套。這部電影對曾拍過《North Country》(中譯《決不讓步》或《對抗性侵犯》)和《McFarland, USA》(中譯《麥克法蘭》，或《夢想越野隊》)那樣不錯的電影的導演卡洛來說，是大失水準。

分析指出，「花木蘭」的問題應該是出在迪士尼的把控方面，他們對中國的想像以及中國人對這種想像的反應上。迪士尼自以為是地採用了大量的毫不相干的中國元素，講述了一個美國式的中國故事。他們以為這樣的做法是左右逢源，會討得美國人和中國人雙方的歡心，但結果事與願違。

「紐約時報」則指出，「花木蘭」處處觸動敏感政治神經，使得向來善於與中國交涉的迪士尼，也罕見出了樓子。報導說，花木蘭率先在線上串流平台Disney+上映之後，就被眼尖網友發現劇組感謝對象包括「中國共產黨新疆維吾爾自治委員會宣傳部門」、「吐魯番市公安局」等八個中共黨國機構。由於中國政府在新疆設立再教育營、拘押維吾爾人和其他穆斯林少數民族，這段片尾名單引發新一波抵制聲浪。

報導指出，與中國交涉上，迪士尼算是業界翹楚，從上海迪士尼2016年無縫開幕可見一斑，卻在「花木蘭」栽了跟頭。報導引述三名聽過簡報的消息人士說，迪士尼影業高階主管未看到片尾致謝名單上有新疆，製作團隊也無人示警說，片中納入新疆畫面或許不是好主意。

報導指出，拍片人員把新疆列為花木蘭20個中國取景地之一時，或許還不知道新疆再教育營的事，但當劇組2018年8月抵達該地，相關新聞已傳遍全球，而且劇組跑這一趟的結果，不過就是1小時55分鐘影片中短短約一分鐘的背景畫面而已。片中所有與主角相關的畫面，都是在紐西蘭取景。

為了中國市場，迪士尼格外賣力來確保花木蘭符合中國影迷胃口，選上劉亦菲、甄子丹等華人耳熟能詳的影星擔綱主要卡司；試片過後接納建議，刪掉讓當地影迷「不舒服」的吻戲；又將劇本先給中國官員看過(此一作法在好萊塢並非罕見)，並接受中國顧問建議，避開某些朝代的內容。

如今若為了片尾感謝新疆官方而對外致歉，又恐激怒中國當局，未來發片可能會遭遇困難。畢竟迪士尼當初就因為力挺美國導演馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)所拍「達賴的一生」(Kundun)，使得卡通版的「花木蘭」遭中方冷凍八個月。卡通版「花木蘭」最後在中國也成了票房毒藥。