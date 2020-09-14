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港府不干預12港青偷渡案：尊重其他司法管轄區執法
12名港人8月底被深圳海警截獲，港府表示，他們涉及偷越國境案，屬內地司法管轄範圍，內地公安正按其法制處理，港府尊重且不會干預其他司法管轄區的執法行動。立法會議員美芬表示，港區國安法屬全國法律，中港兩地均有管轄權，且兩地沒有移交逃犯協定，形容該12名港人「自投羅網」，認為他們在內地接受審訊的可能較高，港府在此事上沒太多話語權。
明報報導，港府表示駐粵辦曾與當局了解，據悉12名港人身體狀良好，已聘內地律師代表，如家人欲轉交書信，入境處「協助在外香港居民小組」及駐粵辦可向內地機關轉達。
據報導，曾嘗試協助被扣押港人的內地律師盧思位表示，公安拘捕12人逾3周才公布，估計是回應被捕者家屬12日召開的記者會。
朱凱迪料12人將「電視認罪」
報導稱，被拘留12人中，11人被香港法庭頒令不准離港，10人為被通緝者，涉及罪行都發生於港區國安法生效之前。港區國安法第39條訂明，法例適用於「本法施行以後的行為」，即不設追溯期。
報導指出，協助被捕港人家屬的本土派鄒家成引述家屬批評華春瑩的說法「生安白造」、部分稱「情更令人擔憂」，促請港府盡快安排12人回港。立法會議員朱凱迪認為，內地將利用案件作為「反港獨政治宣傳」，估計下一階段可能出現被捕人「電視認罪」。
報導引述全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，北京當局非常重視案件，欲調查被捕人背後的勢力和資金，不排除20多天盤問中獲得他們違反國安法的罪行及新證據。劉又稱該12人中有人棄保潛逃，拒絕到港法院應訊，顯示在港處理案件「有一定難度」，符合港區國安法中可交內地審理的「特殊情」。據了解，該12人由何人組織及牽線上船偷渡，屬內地偵查有否違國安法的範圍之一。
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