粵警證實拘涉越境罪12港青 華春瑩：他們是分裂分子

12名港人8月底試圖偷渡台灣時遭中國大陸海警截獲，目前扣押在深圳鹽田區看守所，美國國務院聲援這12人，他們的家屬也出面要求港府把人接回香港。在家屬出面、美國和北京打口水戰的同時，一直未公開說明情況的中國大陸警方，昨天下午由深圳警方證實，這12人因涉嫌非法偷越國（邊）境，已被刑事拘留。

廣東省深圳市公安局鹽田分局昨在官方微博通報稱，「8月23日，廣東海警查獲的李某某、鄧某某等12名非法越境人員，因涉嫌偷越國（邊）境犯罪，已被依法採取刑事拘留強制措施。目前案件正在偵辦中，公安機關依法保障犯罪嫌疑人的各項合法權益。」

廣東海警8月23日在香港東南方海域查獲1艘涉嫌非法越境的快艇。港媒當時報導，船上有12名計畫逃來台灣、曾參與「反送中」運動的香港青年。

這些人被捕後，遭帶到深圳鹽田看守所關押。他們的家屬12日舉行記者會，指12人音訊全無，當中更有未成年人士，家屬卻無法透過委託律師探望被拘捕人士，港府未有提供任何實質協助。

此外，美國和北京官方也為這12名反送中人士遭陸方拘押，掀起口水戰。美國國務卿龐培歐於11日發表聲明，表示深切關注12名涉及潛逃出境的香港民運人士情況，美國對香港特首林鄭月娥稱會保護港人權利的承諾表示質疑，要求確保處理港人案件的程序正當。北京方面則對龐培歐言論表達不滿。

美國國務院發言人歐塔加斯12日也就此事發推特表示，這12名香港人是香港的民主活動人士，並稱這是「香港人權狀況惡化的又一可悲例證」。