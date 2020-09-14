美對中政經矛盾 港媒：華爾街不想跟白宮圍堵北京

香港亞洲週刊14日以題為「美對華關係為何政經矛盾」文章，指出美對中關係出現政經矛盾，白宮政治上妖魔化大陸，但經濟上大陸商品輸美飆升，華爾街進軍大陸股市達2000億美元，這暴露了白宮心口不一，嘴巴兇狠，但身體誠實，不斷自我打臉。

文章指出，如果說外交是內政的延伸，那美國對中外交關係正反映美國內部政治的需要，出於選舉考量，川普政府將美國的一切問題歸咎北京，全面「甩鍋」，強調「脫鉤」，但另一方面，美國經濟離不開大陸，不僅大陸對美出口大增，美金融界在大陸投資也飆升，想充分利用當前大陸加強開放的政策。美國對中關係出現政經矛盾，凸顯當前川普政府的危機。

文章認為，最近這幾個月，華爾街與大陸關係越發密切，美國金融機構在國務卿龐培歐聲嘶力竭譴責北京之際，紛紛赴中投資，開設新辦事處。

美國最大投資管理公司貝萊德集團剛獲得北京准許在大陸開設新金融業務，對手先鋒集團也把亞洲總部搬到上海，摩根大通集團也投入10億美元購買大陸貨幣管理的項目，過去一年，美國的外國基金管理機構在大陸買下2000億美元的大陸股票與債券。

文章指出，龐培歐的價值觀停留在冷戰時期，處處表現自己是最厲害鷹派，卻犯下巨大錯誤，最後損害美國國家利益。他代表共和黨底層的右翼民粹理念，他們一切都要「美國優先」，想將製造業搬回本土。

但華爾街精英卻認為這是癡人說夢，因為即便美國在大陸投資的製造業全撤離，在美國也已無法生存，因為美國已沒這樣的產業工人，也沒這樣的投資力量，在世界市場也不再具有競爭力，汽車業就是典型例子，上世紀八九十年代美國汽車業長期虧損，不敵日韓，直至遷到大陸後，福特、通用與克萊斯勒才開始賺大錢。

龐培歐的對中鷹派言論只是被川普作為競選彈藥，選舉過後會被棄若敝屣，因為思維方式和對中理解都缺乏專業知識。在華爾街，龐培歐更被視為笑話，他到處要求美金融勢力與北京劃清界限，但形勢發展剛好相反。

美金融機構在大陸投資並非短期套利，而是反映長期部署，認為全球金融界重心正東移，美中金融緊密合作會帶來巨大互惠，川普政府本希望將華爾街武器化，將在美上市的中企趕跑，重擊大陸經濟，但華爾街的行動，正好與龐培歐的主張相反。

川普政府對中外交的政經矛盾，反映出無法持續的政策，終將被歷史拋棄。他若贏了大選，對中強硬政策就會自我揚棄，以配合經濟需要；若輸了，他的政策與人馬就會被清算，妖魔化大陸的政策會被丟到歷史垃圾堆，成為永遠的笑柄。