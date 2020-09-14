任龐培歐政策顧問 華裔學者余茂春遭逐出族譜

美籍華裔學者余茂春是美國國務卿龐培歐的首席中國政策顧問，主張美國強硬對抗中國大陸，繼被母校重慶永川中學「除名」，日前又傳出余茂春遭安徽故鄉余氏家族痛斥為「漢奸」，並逐出族譜。

星島日報報導，余茂春1962年出生於安徽，在重慶長大，網路上流傳約一分鐘的影片顯示，某會議室掛著「憤怒聲討漢奸余茂春 開除余茂春族籍 驅逐出族譜」的標語，一群老人聚在一起。

第一個發言的老人用濃厚的口音說，余氏宗族聲討「漢奸」余茂春，然後請另一人通報余茂春「罪行」，網路上有未經證實消息，指會議發生在安徽壽縣，時間是9月6日。

余茂春曾是重慶永川中學的文科高考狀元，名字刻在校園牆上，7月底社交網路流傳的一則影片顯示，工人正把他的高考狀元的大名從石碑鑿除。