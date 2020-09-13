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習近平：面臨封鎖打壓不能自我封閉 要突破關鍵技術

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國家主席習近平11日表示，大陸要增強科技創新，關鍵是激發創新創造活力，給大陸科學家和科技工作者搭建施展才華的舞台。 圖／取自新華社
大陸國家主席習近平11日表示，大陸要增強科技創新，關鍵是激發創新創造活力，給大陸科學家和科技工作者搭建施展才華的舞台。 圖／取自新華社

中國大陸目前面臨外界多方封鎖和制裁。大陸國家主席習近平11日表示，要增強科技創新，關鍵是激發創新創造活力，加快突破關鍵核心技術。此外，要更主動地融入全球創新網絡，提升自身科技創新能力，越是面臨封鎖打壓，越不能搞自我封閉、自我隔絕，

新華社報導，習近平於11日在北京主持召開的科學家座談會上表示，當今世界正經歷百年未有之大變局，大陸面臨的國內外環境發生複雜變化，大陸經濟社會發展和民生改善比過去任何時候都更需要科學技術解決方案，都更需要增強創新這個第一動力。

習近平指出，當前中國大陸經濟社會發展、民生改善、國防建設面臨許多需要解決的現實問題。比如，農業方面，很多種子大量依賴國外，農產品種植和加工技術相對落後。工業方面，一些關鍵核心技術受制於人，部分關零部件、原材料依賴進口。能源資源方面，石油對外依存度達到70%以上，油氣勘探開發、新能源技術發展不足。社會方面，人口老齡化程度不斷加深，生物醫藥、醫療設備等領域科技發展滯後問題日益凸顯。

因此，要堅持需求導向和問題導向。對能快速突破、及時解決問題的技術，要抓緊推進；對屬於戰略性、需要久久為功的技術，要提前部署。

其次，要整合優化科技資源配置。發揮社會主義制度集中力量辦大事的優勢，優化配置優勢資源，推動重要領域關鍵核心技術攻關。要組建一批國家實驗室，對現有國家重點實驗室進行重組，形成實驗室體系。

第三，要持之以恆加強基礎研究。習近平指出，中國大陸的基礎研究與國際先進水平的差距還是明顯的。面臨的很多「卡脖子」技術問題，根子是基礎理論研究跟不上。因此，要加大基礎研究投入，在財政、金融、稅收等方面給予必要政策支持。

第四，加強創新人才教育培養。把教育擺在更重要位置，全面提高教育品質，加強數學、物理、化學、生物等基礎學科建設，鼓勵具備條件的高校積極設置基礎研究、交叉學科相關學科專業，加強基礎學科本科生培養，注重培養學生創新意識和創新能力。

第五，要依靠改革激發科技創新活力，透過深化科技體制改革把巨大創新潛能有效釋放出來，堅決破除「唯論文、唯職稱、唯學歷、唯獎項」。

此外，要加強國際科技合作。國際科技合作是大趨勢，大陸要更主動地融入全球創新網絡，在開放合作中提升自身科技創新能力，越是面臨封鎖打壓，越不能搞自我封閉、自我隔絕，而是要實施更開放包容、互惠共享的國際科技合作戰略，一方面，堅持把自己的事情辦好，持續提升科技自主創新能力，在一些優勢領域打造「長板」，夯實國際合作基礎；另一方面，要以更開放的思維和舉措推進國際科技交流合作。

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