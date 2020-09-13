調查：中美兩國企業 仍願意持續在對方國家經營

近日，在美國中國總商會舉辦的視訊對話活動上，中美多位專家學者和業界人士表示，近期一系列調查顯示，儘管中美兩國企業因疫情面臨挑戰，但大都表示願意繼續在對方國家經營。

人民日報報導，普華永道（PwC）美國公司市場分析部中國分析業務負責人克雷格·斯特龍貝爾表示，中美兩國企業願意在對方市場繼續經營。近期報告顯示，超過8成的美國在華企業不考慮撤離中國大陸市場；上海美國商會日前發布的調查則顯示，在340多個受訪成員企業中，約92%的企業表示，將繼續在中國大陸經營，他認為，現在中美之間宏觀經濟、貿易聯繫比以往任何時候更緊密，但近年來美國的保護主義對中國大陸企業在內的在美外資企業帶來負面影響。

而美國中國總商會會長、中國銀行美國地區行長徐辰表示，之前發布的「2020年在美中資企業商業調查報告」顯示，95%的受訪企業沒有計畫撤出美國市場，70%的受訪企業沒有計畫取消或推遲在美投資，徐辰說，中美商界都認為，兩國之間是互利共贏、相互依存的關係。