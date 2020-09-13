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華春瑩：12名被捕港人企圖將香港從中國分裂出去
12名涉嫌潛逃遭大陸拘留的人士，仍扣押在深圳鹽田看守所。中國大陸外交部發言人華春瑩表示，12名香港人是因為海上非法越境被捕，他們並非民主活動人士，而是企圖將香港從中國分裂出去。
據香港電台報導，華春瑩在社交網站Twitter貼文，反駁美國國務院發言人歐塔加斯昨日在社交網站的言論，說要查證事實。
歐塔加斯表示，12名香港民主活動人士被捕的事件，是香港人權狀況惡化的另一個悲傷例子，認為廣東當局需要確保正當程序，又指一個合法的政府，無須用圍牆包圍及阻止民眾離開。
Seriously?! Fact check: The 12 people were arrested for illegally crossing the border in waters. They are not democratic activists, but elements attempting to separate #HongKong from China. pic.twitter.com/bnoCVdjpgE— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) September 13, 2020
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