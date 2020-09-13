華春瑩：12名被捕港人企圖將香港從中國分裂出去

近來一直有中國缺糧危機的消息傳出，但中國國家糧食和物資儲備局日前發布消息指，今年小麥、稻穀口糧品種庫存為歷史上最充裕時期，口糧供應絕對安全。不過，美國政府農業部（USDA）的最新數據則顯示，中國對美國玉米和黃豆的採購量激增。

2020-09-13 14:48