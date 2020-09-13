糧食局稱存糧創新高 對美採購卻激增？

近來一直有中國缺糧危機的消息傳出，但中國國家糧食和物資儲備局日前發布消息指，今年小麥、稻穀口糧品種庫存為歷史上最充裕時期，口糧供應絕對安全。不過，美國政府農業部（USDA）的最新數據則顯示，中國對美國玉米和黃豆的採購量激增。

觀察者網報導，根據國家統計局數據，今年中國夏糧產量為1.43億噸，同比增加121萬噸。截至8月底，全國主產區小麥累計收購4926萬噸、早秈稻累計收購472萬噸，其中最低收購價收購分別為615萬噸、40.5萬噸。

報導稱，秋糧種植面積穩中有增，目前長勢總體正常。目前中晚秈稻、粳稻收購價格略高於最低收購價水平；玉米價格漲幅明顯，屬於恢復性上漲，仍處於合理區間。

據國家糧油信息中心預測，2020-2021年度，中國三大穀物：小麥、稻穀和玉米，仍將供大於需。其中，小麥產大於需1400萬噸左右，稻穀1700萬噸左右。糧食局稱，中國國內穀物供需總體寬鬆，庫存充裕，既可以滿足廣大人民群眾日常消費需求，又能夠有效應對重大自然災害、突發事件對糧食市場的衝擊。

另據法廣報導，美國農業部11日公布，到3日為止的一周，美國總計出口160.8萬噸黃豆到中國，對中國的玉米出口量為113.7萬噸。根據同日公布的另一項數據，美國民間出口業者回報出口26.2萬噸黃豆至中國，這是連續第六個交易日宣布向世界最大的大豆買家出售大豆的消息。

作為1月份簽署的美中第一階段貿易協議的一部分，中國承諾每年從美國進口365億美元的農產品。美國統計局的貿易數據顯示，今年前七個月中國的進口總額僅為85.59億美元。

另外，因暴雨與接二連三的颱風侵擾，南韓農作物收成遭到重創，尤其是製作泡菜必備的白菜與辣椒歉收，導致價格暴漲。南韓因此擴大從中國進口泡菜，目前中國泡菜的進口價格同比上漲33.4%。南韓政府還表示，必要時將增加蔬菜進口規模。