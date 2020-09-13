內蒙反漢語教學 登上白宮連署

中國內蒙古漢語教學爭議未歇，近日美國白宮連署網站出現了疑似蒙古人要求華府阻止北京透過推行漢語教學取代蒙語教學、毀滅蒙古族的語言文化，最後導致民族被同化被消失。內文甚至稱「我們再無法忍受了，請您幫助我們！」

法廣報導，退棟連署的人在推特上廣傳連署網址，並呼籲漢人參加連署。連署信中說，自2020年9月以來，在蒙古，中國政府試圖強迫蒙古族小學用漢語代替蒙古語教授課程。當學生家長們反對這個政策，試圖保留自己的母語時，遭到警方逮捕和拘押。也有很多蒙古人因承受不住壓力而自殺。

連署並指控北京政府侵犯人權、破壞世界遺產、違反中國自己的憲法，認為教育中如果缺失母語，會導致民族滅種；而蒙古文在2013年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。

中共當局最近在內蒙古自治區推行教育改革，要求蒙族學校以漢語而非蒙古語教授重要課程。蒙古人擔心新的課程會滅殺蒙古族文化，許多蒙古族家長將孩子接回家；蒙古族教師，新聞記者，公務員等體制內人士也加入這場抗爭運動。

當局則威逼家長和教師，強迫學生返校。嚴控微信和微博，並以滋事為由逮捕抗議群眾。據港媒報導，目前至少23人被捕。