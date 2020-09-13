龐培歐質疑林鄭護港人權利承諾 中：美停止插手

美國國務卿龐培歐11日發表聲明，表示深切關注12名涉潛逃出境的香港民運人士情況，美國對香港特首林鄭月娥稱會保護港人權利的承諾表示質疑，促請當局確保處理港人案件的程序正當。中方對龐培歐的言論則表達強烈不滿。

維權律師：美關注是「雙刃劍」

明報報導，中國外交部駐港公署發言人回應稱，強烈不滿和堅決反對美國個別政客就案件指手畫腳、說三道四，要求美國政客立即停止插手香港事務、干涉中國內政。發言人說，中國是法治國家，中國司法機關依法辦案，依法保障犯罪嫌疑人各項合法權利，嚴格按照「一國兩制」原則處理涉及內地和香港的案件，美方無權置喙。

據報導，協助其中一名被扣押港人的四川維權律師盧思位形容，龐培歐表達關注事件是一面「雙刃劍」；一名被內地國保人員要求退出代理案件的律師則認為這肯定對事件有利，指若不獲關注，「黑箱更無底線」。

報導稱，龐培歐是迄今第一名華府官員對事件公開表態。他要求當局確保以正當程序處理，指12名港人被拒接觸自己委任的律師，內地當局仍未提供有關他們控罪和福利的資訊。

報導指出，有份協助12名港人家屬的本土派人士鄒家成回應稱，愈多人關注對此事愈好，希望國際社會關注12名港人的情況，以及留意協助事件的中國人權律師受到威嚇。

劉兆佳：不須理會龐培歐

報導說，全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，愈來愈不需要理會龐培歐的說話。他分析，龐培歐對中國採取敵視態度，認為美國要傾盡全力遏制中國；在此大前提下，香港不斷被利用作為對付中國的棋子，利用香港發生的事將中國描繪為不民主、不尊重人權自由、踐踏法治的國家，故「無論香港事無大小都會講兩句」，他相信龐培歐言論對事件完全無實質影響。

據報導，新民黨主席葉劉淑儀認為，相信有該12人的支持者向西方國家求助，但即使龐培歐發聲明也無用，對中國無效力。