陸女研究員涉隱瞞與解放軍關係 被美起訴獲准保釋

據港媒報導，中國大陸生物科研人員唐娟（Juan Tang）申請美國簽證時，涉隱瞞與解放軍關係，被美國控告簽證詐騙罪，獲准保釋離開監獄，目前正在隔離。但聯邦官員認為唐娟有潛逃風險，要求再次將她羈押。

星島網報導，法官下令唐娟要在作擔保的律師家中隔離14天，之後想外出必須經批准，及只可在律師在場下，才可透過電話或視訊會議，諮詢中國領事館官員意見。

報導指，唐娟是由一名中國移居美國的律師，早前提出以價值75萬美元的房屋作擔保，於10日獲法官批准保釋外出。但控方憂慮唐娟有潛逃風險，指該名律師與唐娟素未謀面，即使逃離美國亦不會有任何損失，要求將案件交由另一名法官處理，繼續關柙唐娟。華裔男律師則指幫忙是要顯示美國司法制度公平。

唐娟的代表律師反駁，指唐娟是受人尊敬的科學家，不會為了逃避低至6個月的監禁刑期，而選擇國際逃犯的生活。