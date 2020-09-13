回擊美方 共軍批外力「以台制華」：搞台獨死路一條

大陸國防部發言人吳謙今天就美國防部發布2020「中國軍事與安全發展報告」回應表示，美方肆意歪曲中共和中國軍隊關係，曲解中國國防政策和軍事戰略，渲染所謂中國軍事威脅，妄議中國國防和軍隊現代化發展，在國防開支、核政策、台灣等問題上無端指責。他批評有外部勢力「以台制華」，強調「搞台獨就是死路一條」。

吳謙表示，該報告是美方抹黑汙衊中國和中國軍隊又一例證，美方連續20年發布此類報告是赤裸裸的霸權行為和挑釁行徑，嚴重損害中美兩國兩軍關係。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

吳謙指出，解放軍是中共領導下的人民軍隊。中華人民共和國憲法明確規定：中共領導是中國特色社會主義最本質特徵。中華人民共和國武裝力量屬於人民。堅持黨對軍隊絕對領導，是人民軍隊永遠不變的軍魂。

他並稱，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。造成當前台海形勢緊張的根本原因，是民進黨當局妄圖挾洋自重、以武拒統，是外部反華勢力企圖「以台制華」、分裂中國。必須嚴正指出，搞「台獨」就是死路一條。如果有人膽敢試圖把台灣從中國分裂出去，解放軍將採取一切必要措施，堅決挫敗任何干涉中國內政、破壞台海和平穩定的圖謀和行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。

他並稱，20年來，美方非法對伊拉克、敘利亞、利比亞等國發動戰爭和軍事行動，造成的死亡人數超過80萬，數千萬人流離失所。多年來的事實證明，美方才是地區動亂的始作俑者、國際秩序的違反者、世界和平的破壞者。