是否登陸仍「留校察看」 國民黨：因國台辦倡兩岸和平

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
海峽論壇19日登場，10日央視主持人李紅拋立法院前院長王金平（右）率團「求和說」，讓黨內對繼續參與產生反彈。國民黨主席江啟臣（左）要陸方相關單位公開向王金平與國民黨道歉。圖／聯合報系資料照片
海峽論壇19日登場，10日央視主持人李紅拋立法院前院長王金平（右）率團「求和說」，讓黨內對繼續參與產生反彈。國民黨主席江啟臣（左）要陸方相關單位公開向王金平與國民黨道歉。圖／聯合報系資料照片

海峽論壇19日登場，國民黨8日才宣布立法院前院長王金平率團參加，10日央視主持人李紅就在微博拋「求和說」，讓黨內對繼續參與產生反彈。但據了解，國台辦前天主張兩岸應和平發展的新聞稿，讓國民黨願再多觀察。

不過黨務人士表示，但大陸央視是隸屬於中宣部，「求和說」傷害了很多人情感，也對此次國民黨參與海峽論壇有負面影響，陸方對「李紅事件」應還要有更完整交代，若陸方等閒視之，對出團與否及參與規模或形式都仍會有影響。

黨務人士指出，對參與海峽論壇，國民黨一開始就主動釋出善意，除表達循例派代表團參與意願，也拋出願與陸方討論陸生權益、建構兩岸互惠綠色通道等議題，「求和說」的出現打了國民黨一巴掌。

黨務人士表示，國民黨此次決定出席海峽論壇有兩大前提：第一是要能確保對等尊嚴的參與，其次則是要能減緩兩岸人民歧見；只要是正常人都會覺得李紅的「求和說」不妥，不僅綠營，就連藍營與一般民眾都無法接受，黨中央勢必要有態度。

黨務人士說，黨主席江啟臣前天晚間的臉書發文，就是除了是回應黨內與一般民眾對「求和說」反彈，更是明白向對岸表達立場，若對岸重視國民黨能參與論壇，就應適度有所表示。

黨務人士也提到，相較央視主持人，海峽論壇主辦單位國台辦態度更動見觀瞻，國台辦前晚已發新聞稿表示歡迎國民黨代表團出席論壇，並倡議兩岸應共同促進交流合作，推動和平發展，維護台海和平穩定，這也是國民黨一貫主張。

黨務人士說，國台辦表明立場，讓出席海峽論壇本身的事務性共識有了基礎，讓出席海峽論壇基礎可以建立，才讓黨中央對是否出席仍願保持在觀察的立場。

至於昨天傳出，黨務高層已一度勸退王金平出席論壇。黨務人士表示，江啟臣昨天在面對相關詢問時，明確表示沒有這件事情。

黨務人士說，「求和說」10日晚間才發生，江啟臣前晚定調要陸方相關單位公開向王金平與國民黨道歉，甚至到昨天下午黨務高層會議中也還沒有決定是否取消出席海峽論壇，現在還沒走到要不要勸退王這個階段，當然也就沒勸退問題。

黨務人士指出，王金平在接受黨委任率團參加海峽論壇時，黨與王就有共識，王去或不去完全尊重國民黨決定；不過若國民黨最後決定不去，王要用個人身份去，國民黨沒有意見。

國民黨 海峽論壇 國台辦

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