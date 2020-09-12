蘇起警告 大陸可能「小打」教訓台灣

前國安會秘書長蘇起今日表示，蔡政府面對美國打「台灣牌」，彷彿患了躁鬱症，從之前的「撿到槍」變成「撿到機關槍」。他警告，在美中台局勢緊張之際，台灣要注意大陸可能會「小打」，即教訓台灣。

蘇起12日出席中華民國海洋事務與政策協會舉辦的「戰略對話：台美中大未來論壇」。他首先從美中台的格局談起，指出現今美中台格局的危險性是歷來僅見，70年來從未有現在的情況，美中台均是鷹派當家，都具備強烈的動機，且均無做溝通。

蘇起說，美國總統川普的動機是想連任，而猛打「台灣牌」；蔡英文總統認為，等待了20年的「兩國論」良機終於出現；大陸則認為，磨劍20年終於有實力，加之中共中央總書記習近平有連任壓力。三者都具有強烈動機。

蘇起表示，美國對台是心有餘而力不足，美國五角大廈最新軍力報告坦承，美國的軍艦、飛彈與防空均落後共軍。大陸對台飛彈有1,000多枚，打得又非常準，對台灣有東風—16，3分鐘就可以打到台灣任何角落。

蘇起表示，美國的份量下降，台灣的未來取決於「中共打不打」，而非「美國救不救」。而這些都是政府知道的，但不明白為何政府還是那麼的「勇敢」。

蘇起接著表示，蔡政府像是患了躁鬱症，7月綠媒的社論憂慮與緊張，然而8、9月蔡政府因美國打「台灣牌」，彷彿是「撿到機關槍」，接連出招，包含美國衛生部長訪台、無人機售台、次卿即將訪台、採購魚叉飛彈、AIT處長出席金門活動、捷克議長訪台、索馬利蘭、護照改版、開放美豬、達賴盼明年訪台等等。

蘇起表示，這種現象對台灣並不好，台灣沒有必要強化北京的敵意。中共的風格是謀定而後動，像去年香港動亂，北京是前面讓你先贏，讓你區議會拿80%的席次，但港版國安法出來後，北京就「加倍奉還」，該抓的都抓，立法會也不讓你選，這就是共產黨的風格。

蘇起認為，台灣接下來要注意大陸可能會「小打」，即教訓台灣。「大打」是武統，「小打」就像是教訓，不把你吃掉，但是甩你巴掌。政府應該要重視「小打」，他呼籲蔡英文總統不要錯估情勢，認為大陸不會「大打」，就甚麼事都做，建議蔡政府應研究大陸將會如何「小打」。