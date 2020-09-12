任志強、耿瀟男獲罪 皆因想拉皇帝下馬

前國企華遠集團董事長、中共紅二代任志強，11日在北京市法院受審。中共北京紀委指控他「嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法，並涉嫌貪污、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪」。另，北京文化企業家耿瀟男及丈夫，9日因涉嫌「非法經營」，被北京警方刑事拘留。如同此前打壓清華大學教授許章潤、中共中央黨校教授蔡霞，任志強和耿瀟男夫婦並非因經濟和違紀等罪行，而是因他們蔑視和反對中共最高領導人習近平，公開「要把皇帝拉下馬」。

號稱「任大砲」的任志強被北京刑拘「法辦」，真實原因是2月網上流傳署名任志強的文章，「人民的生命被病毒和體制的重病共同傷害」。該文指習近平是「一位渴望權力的小丑」，「那裡站著的不是一位皇帝在展示自己的新衣，而是一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」。文章稱，「絲毫也不掩飾自己要堅決當皇帝的野心，和誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡的決心」。任志強隨後即失蹤。

4月7日，中共北京市紀檢部門宣布，任志強因涉嫌嚴重違紀違法，接受審查和調查。7月23日，當局再指任志強嚴重違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，並涉嫌貪污、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪，被開除黨籍，並移送檢察機關審查。

任志強和習近平唱對台戲由來已久，早已成習近平拿不起、也放不下的一塊難啃硬骨頭。2016年2月，央視在習視察時打出「央視姓黨，絕對忠誠，請您檢閱」標語，任志強即公開發文批判。同年5月，他遭留黨察看一年處分。

7月6日，許章潤被控「嫖娼」，遭警方行政拘留，並被清大以「道德敗壞」為由，革除教職和開除公職。實際上，許章潤被拘是因公開發文譴責習近平倒行逆施。2018年7月，他發表「我們當下的恐懼」文章，痛斥習近平取消國家主席任期制、對內「維穩」、對外「大撒幣」等等。

今年2月武漢疫情蔓延，他再撰文「憤怒的人民不再恐懼」，怒斥習近平「心口不一，無恥之尤」、「民心喪盡」。為此，他被軟禁在家，微博、微信帳號被封。5月，許章潤再發表「世界文明大洋上的中國孤舟」，對習近平當局喊道：「夠了，這發黴的造神運動，淺薄的領袖崇拜；夠了，這無恥的歌舞昇平、骯髒的鮮廉寡恥；夠了，這驍驍漫天謊言、無邊無盡的苦難；夠了，這嗜血的紅朝政治、貪得無厭的黨國體制；夠了，這七年來的荒唐錯亂、一步步的倒行逆施」。

今年8月，中央黨校開除蔡霞黨籍，取消她的退休待遇，近日又關閉她在中國的銀行帳號，是因她發表言論，批評中共強推「港區國安法」是強暴香港人民，要求北京「換習」；她還稱中共是「政治殭屍」，習近平是「黑幫老大」。

耿瀟男和丈夫被刑拘，是因她為許章潤等異見人士奔走呼籲。許章潤被以嫖娼罪拘留後，她多次在社交媒體呼籲救援，敦促中共當局釋放許，她也是最早向海外發布消息並呼籲的人士。許章潤寫道：若「瀟男有罪，吾人同罪，莫欺負女子，坐牢殺頭，請自章潤始」。

蔡霞推文表示，耿瀟男善良俠義，「多年來悉心照顧幫助政治異見老人，如鮑彤先生、杜光教授、姚監復先生、楊繼繩先生等；她的俠義勇敢令人感佩，她曾四處奔波呼籲聲援救助許章潤等志士仁人」。

蔡霞還指，中國沒有現代法治意義上的法律，只有專制極權用於統治民眾的酷法工具。曾經聽一位著名律師親口告訴她：他們用A罪名抓人、用B罪名搜羅證據、用C罪名庭審、用D罪名判刑。法律在他們手裡，他們想怎麼用就怎麼用。

任、許、蔡和耿四人密集被整肅，有非常強的代表性和針對性。他們都是中共體制內有背景和具影響力人物，且都站在反對習近平戰線最前列，對社會和輿論的感染力非同小可。當局對他們處理，無疑有殺給猴看、殺一儆百用意。

北京想以此警告體制內人士，誰敢反對習近平、動搖「一尊」地位，誰就沒有好果子吃，誰就得蹲牢獄，做階下囚。正如中共說的，「絕不允許喝著共產黨的奶水，拿著共產黨的好處，又批評共產黨」，必須予以嚴懲。這也變相印證任志強批評習近平的話，「誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡」。