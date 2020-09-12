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評捷克議長訪台 人民日報：破壞不了中捷合作主流
在前一天放話要將陪同捷克參議院議長韋德齊訪台的企業與成員列為黑名單，同時提醒大陸公民暫勿前往捷克旅遊後，人民日報海外版12日發表評論稱，「一兩個急著『跳梁』的政客破壞不了中捷友好合作的主流」，中捷關係健康發展符合兩國和兩國人民的共同利益。
人民日報海外版12日在二版「觀象台」專欄發表題為「『跳梁』政客破壞不了中捷合作主流」文章，將韋德齊訪台之行與捷克政府對華政策進行切割。文章指出，對於韋德齊率團訪台，捷克總統澤曼和總理巴比什在電台節目中「均立場鮮明地提出批評」。
「捷克外交部長也強調，參議院議長的行為不代表國家外交政策，並重申捷克承認台灣是中國的一部分。捷克一些企業也亮明態度：若捷中關係惡化將影響其在中國市場的發展前景。」
人民日報表示，韋德齊訪台，「作為政客，他圖的是政治資本，打出『台灣牌』，增加曝光率，不斷給自己造勢拉人氣。作為親美勢力的代表，他圖的是美國認可」。
評論指出，中國已連續幾年成為捷克第二大貿易夥伴，捷克是中國在中東歐地區的第二大貿易夥伴。2019年，中捷雙邊貿易額176億美元，年比增長7.9%。中捷之間還有「17+1合作」機制，兩國也在致力於「一帶一路」倡議和捷克工業4.0的對接，未來合作發展前景廣闊。
人民日報表示，在美國對華採高壓政策甚至積極組建所謂「反華聯盟」的背景下，難免會出現個別要當「急先鋒」的政客。因此對於韋德齊，「我們相信他的立場無法代表捷克官方外交政策和主流民意」。
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