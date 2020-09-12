雪梨分社記者住所遭搜查 新華社發文譴責

新華社11日深夜以發言人名義發表聲明，指控澳洲情報部門人員「近日野蠻闖入新華社悉尼（雪梨）分社記者住所，粗暴搜查並扣押記者採訪設備和個人物品」，新華社對此表示強烈譴責和堅決反對。

新華社表示，6月26日，澳方在沒有任何證據的情況下，對包括新華社雪梨分社記者在內的部分中國媒體駐澳洲記者的住所進行搜查並扣押採訪和發稿設備。

聲明稱，「澳方這一粗暴行徑蠻橫無理，令人震驚，充分暴露了澳方某些部門和官員的冷戰思維和政治偏見，不僅嚴重損害中國媒體的聲譽和形象，也嚴重干擾中澳兩國正常的人文交流。」

在此之前也傳出，澳大利亞廣播公司（ABC）及《澳大利亞金融評論報》（AFR），因突遭大陸國安人員問話，基於安全考量，兩人在澳洲駐大陸使領館躲藏數日後，經中澳雙方外交協商後，已於本月7日晚間登上飛往雪梨的航班。

澳洲外交部日前也證實，大陸中央電視台旗下《中國環球電視網》（CGTN）英語頻道澳洲籍主播成蕾，於8月14日遭大陸拘留，原因目前尚不清楚。據悉，成蕾目前在北京遭「在指定居所監視居住」，尚未被起訴。

成蕾來自湖南岳陽，10歲即與父母移民並入籍澳洲，八年前加入CGTN。

新華社11日深夜發布的聲明也呼籲澳洲，停止對新華社駐澳機構和記者的干擾，採取有效措施消除負面影響，切實保障新華社駐澳機構和記者的正當權利與合法權益。