陸外交部：對等限制美駐陸外交官活動 包括駐港人員
大陸外交部發言人趙立堅11日表示，中國大陸已於近日發出外交照會，對美駐中國陸使領館、駐香港總領館人員的活動，採取對等限制。
美國9月初宣布要求駐美中國大陸外交官，進入美國校園或與地方政府官員見面前，須獲得美方許可。大陸外交部11日稱，已發出外交照會，對美駐中國大陸使領館、駐港總領館人員採取對等限制。
趙立堅11日在大陸外交部例行記者會指出，去年10月以來，美國務院對中國大陸駐美使領館及人員，在美正常履職多次公布限制措施，美方做法嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干擾中美關係和雙邊正常交往。
趙立堅表示，「為敦促美方及早撤銷其錯誤做法，中方已於近日發出外交照會，對美駐華使領館，包括美駐香港總領館及人員的活動採取對等限制，有關措施涉及美駐華使領館包括美駐香港總領館的高級外交官及其他所有人員」。
趙立堅還補充，「中方這些舉動是對美方錯誤行徑作出的正當、必要反應，中方將繼續支持兩國各界開展正常交流與合作，中國駐美使領館將繼續與美國各界保持正常交往」。他稱，再次敦促美方立即糾正錯誤，撤銷限制中國大陸駐美使領館及人員活動的無理做法，中方將根據美方行動作出對等回應。
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