回應TikTok美業務出售 陸外交部：美巧取豪奪
針對美國總統川普表示，不會延長字節跳動在9月15日前出售TikTok的美國業務的期限。大陸外交部發言人趙立堅表示，「中方將保留採取必要措施，維護中方企業權益的權利」。
趙立堅11日在大陸外交部例行記者會中表示，關於TikTok的問題，我要再次強調，「中方反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓別國特定企業。美方企圖對非美國企業採取經濟霸凌和政治操弄的伎倆，是典型的政府脅迫交易和政府強制交易，無異於巧取豪奪。這不僅違反了市場原則和國際規則，也是對美方一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則的否定」。
趙立堅強調，「美方應立即糾正錯誤，停止無理打壓包括中國企業在內的別國企業。中方將保留採取必要措施，維護中方企業權益的權利」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言