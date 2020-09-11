回應TikTok美業務出售 陸外交部：美巧取豪奪

針對美國總統川普表示，不會延長字節跳動在9月15日前出售TikTok的美國業務的期限。大陸外交部發言人趙立堅表示，「中方將保留採取必要措施，維護中方企業權益的權利」。

趙立堅11日在大陸外交部例行記者會中表示，關於TikTok的問題，我要再次強調，「中方反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓別國特定企業。美方企圖對非美國企業採取經濟霸凌和政治操弄的伎倆，是典型的政府脅迫交易和政府強制交易，無異於巧取豪奪。這不僅違反了市場原則和國際規則，也是對美方一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則的否定」。

趙立堅強調，「美方應立即糾正錯誤，停止無理打壓包括中國企業在內的別國企業。中方將保留採取必要措施，維護中方企業權益的權利」。