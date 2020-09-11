美國大使館：中共對自由言論和認真思辨存在恐懼

針對中共黨的機關報「人民日報」聲明有權拒絕美國駐北京大使刊登文章後，美國駐北京大使館今天在微博發表文章稱，「人民日報」的回應再次暴露了中國共產黨對自由言論和認真嚴肅的思想辯論的恐懼，以及北京方面在抱怨其他國家缺乏公平對等待遇時的虛偽。

這篇題為「中華人民共和國虛偽的文宣系統」文章稱，9日，中國共產黨的主要文宣報紙「人民日報」拒絕刊登我們在北京的布蘭斯塔德大使所撰寫的署名文章，並列舉了一連串的不滿。具有諷刺意味的是，這篇署名文章呼籲在中美兩國間建立更積極的關係，並要求「通過不受限制的交往和不受審查的討論來建立關係」。

「相反，在我們有活力而自信的民主政體中，中國政府官員享有與美國人民直接對話的能力，並通過我們的自由媒體呈現了其政府的觀點。光是中國駐美國大使崔天凱今年就在「華盛頓郵報」和Politico這類知名美國新聞機構發表過五篇署名文章，還接受過諸如美國有線電視新聞網（CNN）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）等媒體的專訪」。

「中國外交部以及像『環球時報』、『中國日報』這樣的國有文宣機構經常暢通無阻地利用推特（Twitter）和臉書（Facebook）這類美國社交媒體平台來攻擊我們的政策、我們的生活管道，以及恰恰保護著他們自由言論能力的系統。他們在其他民主國家也這樣做」。

「如果共產主義中國真心實意地想成為一個成熟的大國並加强與自由世界的關係，那麼習近平總書記的政府就會尊重西方外交官直接與中國人民對話的權利，允許外國記者回到中國，並停止恐嚇和騷擾調查記者—無論是外國人還是中國人。這些記者努力堅持新興自由媒體的誠信以服務公眾利益。他們拒絕這樣做，表明中國未經選舉的政黨精英多麼害怕他們自己的人民有自由思想，害怕自由世界對中國內部治理做法的評判」。