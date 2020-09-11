美國大使館：中共對自由言論和認真思辨存在恐懼
針對中共黨的機關報「人民日報」聲明有權拒絕美國駐北京大使刊登文章後，美國駐北京大使館今天在微博發表文章稱，「人民日報」的回應再次暴露了中國共產黨對自由言論和認真嚴肅的思想辯論的恐懼，以及北京方面在抱怨其他國家缺乏公平對等待遇時的虛偽。
這篇題為「中華人民共和國虛偽的文宣系統」文章稱，9日，中國共產黨的主要文宣報紙「人民日報」拒絕刊登我們在北京的布蘭斯塔德大使所撰寫的署名文章，並列舉了一連串的不滿。具有諷刺意味的是，這篇署名文章呼籲在中美兩國間建立更積極的關係，並要求「通過不受限制的交往和不受審查的討論來建立關係」。
「相反，在我們有活力而自信的民主政體中，中國政府官員享有與美國人民直接對話的能力，並通過我們的自由媒體呈現了其政府的觀點。光是中國駐美國大使崔天凱今年就在「華盛頓郵報」和Politico這類知名美國新聞機構發表過五篇署名文章，還接受過諸如美國有線電視新聞網（CNN）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）等媒體的專訪」。
「中國外交部以及像『環球時報』、『中國日報』這樣的國有文宣機構經常暢通無阻地利用推特（Twitter）和臉書（Facebook）這類美國社交媒體平台來攻擊我們的政策、我們的生活管道，以及恰恰保護著他們自由言論能力的系統。他們在其他民主國家也這樣做」。
「如果共產主義中國真心實意地想成為一個成熟的大國並加强與自由世界的關係，那麼習近平總書記的政府就會尊重西方外交官直接與中國人民對話的權利，允許外國記者回到中國，並停止恐嚇和騷擾調查記者—無論是外國人還是中國人。這些記者努力堅持新興自由媒體的誠信以服務公眾利益。他們拒絕這樣做，表明中國未經選舉的政黨精英多麼害怕他們自己的人民有自由思想，害怕自由世界對中國內部治理做法的評判」。
文章同時刊出美國駐北京大使布蘭斯塔德擬在人民日報發表的署名文章：
我們長期以來總說我們想要有建設性、重結果的對華關係，這個觀點沒有改變。有建設性的關係意味著我們不僅要對我們共同的利益誠實坦率，也要對讓我們產生分歧的問題開誠布公。我們需要的不僅是不停地重申我們各自的利益，還有真正讓我們的人民受益的切實成果。
從美國的角度來看，我們取得的進展少之又少。多年以來，中國領導層呼籲我們專注於合作的領域，同時擱置我們的分歧。而這些年來，美國同意了這種處理管道，期望隨著時間的推移，我們也會著手解决我們的關切。但是中國領導層利用了這種處理管道。中國領導層常常堅持要求我們對分歧避而不談，以此作為接觸的前提。有時，中國領導層做出了承諾要著手解决我們的關切，但卻未能跟進行動。結果就是我們的關係帶來的對美國人民重要的結果越來越少。
同時，這段關係變得越來越不平衡。一個例子是對於美國公司、新聞工作者、外交官乃至公民社會來說不平等的准入機會。作為一個開放的社會，美國歡迎了中國公司進入我們的市場，向美國消費者售賣產品，進行投資和參與項目競標，還有募集資金。我們歡迎了中國學生和研究人員來我們的大學和實驗室，他們在這裡獲取了知識用來實現中國經濟的現代化和發展。當美國新聞工作者在報導、甚至進入中國都面臨限制時，中國的國家媒體工作人員卻可以長久以來在美國不受限地進行報導。「中華人民共和國」的外交官可以不受限地進入美國社會，而我們在中國的外交官需要應對一套國家准許系統，哪怕是和中國人民進行最基本的互動。
中國政府在從我們的開放獲益的同時利用了我們的開放-以一種與國際準則越來越不一致的管道。有些中國實體收購了美國公司不是為了創造工作機會，而是為了獲得科技，然後拿到中國，進行開發與我們競爭。
有些中國公司在我們的股票交易市場募集了資金，但拒絕接受標準的稽核規則，而所有其他上市公司都被要求遵從這些規則，無論是美國公司還是外國公司。一小部分中國學生和研究人員利用進入我們的大學、研究機構和公司的機會竊取美國的知識產權。這些行動不僅損害了我們的雙邊關係，還讓非凡而合理的經濟進步-中國人民正當地為之驕傲-蒙上汙點。
川普總統上任，發誓要讓整體關係更加平衡和對等。第一階段貿易協定和美國最近的政策行動是我們尋求為美國利益攸關方創造真正的公平競爭環境的重要一步。許多人聲稱，這是為了阻撓中國合理的發展願望，為了「遏制」中國的崛起或者為了與中國「脫鉤」。這完全是錯誤的。
當前美中關係緊張的根本原因，是中國長期以來的策略只選擇性地與美國「掛鉤」、系統性地控制美國人進入中國社會。在我們的大學中，我們繼續歡迎絕大多數的中國學生，但我們已採取行動，對那些非法獲取美國知識產權和研究成果的人，或那些獲取知識以便在21世紀的前沿技術領域與我們進行不公平競爭的人拒發簽證。我們還對中國公司採取行動，其中包括像華為這樣的知名公司，這些公司竊取了美國的知識產權，規避了美國的出口管制，或對我們公民的私人數據和通訊網路安全構成威脅。
我們是兩個不同的國家，有著不同的歷史。美國繼續從自己的錯誤中吸取教訓，為創造更好的未來繼續前行。我們希望中國也能如此。在這一努力中，我們需要建立相互理解和真正對等的基礎。這必須從中國政府願意解决我們對兩國關係失衡的關切開始，並允許我們兩國人民通過不受限制的交往和未經審查删除的討論來建立關係。只有到那時，我才能享有與中國人民交往的自由，就像我們保證崔大使在美國所做的那樣，也只有到那時，我們才能擁有真正對等和真正平衡的關係。
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