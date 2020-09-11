陸外交部：疫情扯下美式民主「國王的新衣」

針對美國國務卿龐培歐多次攻擊中國共產黨，稱中共利用疫情削弱民主。大陸外交部發言人趙立堅表示，「疫情扯下了龐培歐口中美式民主『國王的新衣』，請美國政客收起他們對中國的傲慢與偏見。如果他們有時間，還是多為美國民眾的生命和健康著想」。

趙立堅在11日的例行記者會上表示，事實是最好的謠言粉碎機。「新冠肺炎疫情發生後，中國共產黨帶領14億中國人民採取了最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措，取得了全國抗疫鬥爭的重大戰略成果。截至9月10日，中國境內已經連續26天沒有本土新增確診病例」。

他指稱，反觀美國，疫情扯下了龐培歐口中美式民主「國王的新衣」。根據最新統計數字，美國新冠肺炎確診病例已經超過630萬，其中有超過51萬名兒童，累計死亡病例超過19萬，世人都為此感到痛心。但在如此嚴峻的情况下，美方一些政客不是敬畏生命，尊重科學，全力救治人民，而是仍在想方設法謀取政治私利，忙著甩鍋推責，轉移視線，炮製和散布抹黑攻擊他國、漏洞百出的謊言。

趙立堅說，「我不知道美方一些人從哪裡來的底氣，四處推銷他們所謂的美式民主，哪來的資格對中國說三道四」。民主不只屬於美國，美國有美國的民主，中國有中國的民主，不管什麼樣的民主，都要回答疫情這個答卷。