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美記者爆：美國有秘密核武 陸外交部：美欠交代
美國記者伍德沃德在其新書上爆料，美國總統川普曾在受訪時表示，美國正在秘密發展新核武系統，大陸外交部發言人趙立堅今回應，「美國欠國際社會一個交代」。
趙立堅在今日的大陸外交部例行記者會上被問及此事，他表示，「美國作為擁有最大、最先進核武庫的國家。不僅違背國際共識，拒不履行核裁軍特殊優先責任，反而倒行逆施，重拾冷戰思維，鼓吹大國競爭，肆意毀約「退群」，大力加強核力量建設」。
他說，「上述做法嚴重破壞戰略互信，推升核風險，美國欠國際社會一個交待」。
趙立堅強調，美方應該正視國際社會關切，切實履行其應有大國責任，停止破壞國際軍控條約體系、危害全球戰略穩定的行徑。
至於美國微軟公司指控俄羅斯、中國大陸與伊朗的駭客試圖干擾美國大選，趙立堅說，「美國大選是美國的內部事務，中方沒有興趣也從未干涉，微軟公司不應該無中生有，不應該硬拿中國生事」。
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