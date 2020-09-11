日本政府決定垂秀夫為下任駐陸大使 於年內到任
大陸媒體引述日本NHK電台消息，日本政府在11日召開的內閣會議上決定，新任駐陸大使由外務省前官房長垂秀夫擔任。
據陸媒澎湃新聞報導，垂秀夫有豐富的駐陸經驗，他將於年內到任。而垂秀夫曾派駐過台灣與中國大陸，情報蒐集能力與分析能力備受肯定，在中美關係緊張之際，日本啟用了精通中國大陸情勢的人才。
日本外相茂木敏充在內閣會議後的記者會上對他的評價是，垂秀夫中文很好，至今為止參與過多項政策的制定，期待他在外交層面發揮巨大能力。
垂秀夫現年59歲，1985年於京都大學法律系畢業後進入外務省工作，曾任日本駐大陸公使、領事局長，去年7月擔任外務省官房長一職。此外，他出身於日本外務省漢語研修班，該研修班被稱為「中國學校」。
2012年日本將釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）「國有化」，時任日本駐陸公使的垂秀夫也參與處理此事。在這段中日關係惡化期間，垂秀夫協調雙邊關係，深受首相官邸的信賴。
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