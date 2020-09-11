央視再批：民進黨做民間交流絆腳石注定失敗

第12屆海峽論壇將於本月19日舉行，央視今日發布海峽時評，認為民進黨加大恫嚇力度，偏執阻礙兩岸民間交流，開歷史倒車，做民間交流的絆腳石將注定失敗。

第12屆海峽論壇隨著立法院前院長王金平宣布前往後，引發外界關注王金平與藍營的動向、蔡王關係，以及兩岸關係發展。不過，央視卻對王金平此訪形容是來求和，引來關注。

央視今日發布海峽時評，將炮口對準民進黨，指出民進黨對海峽論壇伸出黑手，企圖阻礙兩岸交流。時評指出，今年一心製造兩岸「脫鉤」的民進黨政府在論壇時間尚未確定的7月，就表示要對參加的民眾和相關團體法辦。

時評再指，陸委會提出對海峽論壇的「三項禁止」，是加大恫嚇力度，並形容「民進黨當局近乎病態、偏執地阻撓兩岸民間交流」，民進黨逆時代潮流、開歷史倒車，做兩岸民間交流的絆腳石，不得人心、注定失敗。