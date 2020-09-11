深圳扣押12港人 律師探視被拒 家屬促履陽光司法

12名港人涉潛逃出境，扣押深圳逾兩周，四川維權律師盧思位受被捕者香港家屬委託，但他先後兩次到看守所看望當事人，即使持委託公證書都被拒絕，向鹽田檢察院投訴，對方也未理會。被捕家屬表示，希望內地履行「陽光司法」，公開處理案件，並促港府協助。

盧思位表示，他抵達檢察院後，一名檢察官拒絕他帶著手機入內，又叫工作人員對他進行錄影。盧思位認為有關行為沒有法律依據，並且屬於歧視。其後，這名檢察官不再接待他。盧思位形容投訴之路將會很長。

另一名受委託的內地律師表示，曾接獲來自司法局、律師協會等的單位四通來電，「善意提醒我不要接受媒體採訪」，否則有可能被「見面約談」。

被捕12名港人中，包括涉嫌違反港區國安法的「香港故事」成員李宇軒，其餘11人大都為「反送中」運動參與者。