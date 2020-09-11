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政治因素？罕見主動查造市 港警否認針對壹傳媒

世界日報 / 香港新聞組╱香港11日電
警方8月10日搜查壹傳媒集團總部，拘捕黎智英。(路透)
警方8月10日搜查壹傳媒集團總部，拘捕黎智英。(路透)

港警罕見主動查造市，有律師質疑事件涉及政治因素，警方在記者會上否認行動針對壹傳媒，只是針對利用壹傳媒事件炒股的不法分子。

明報報導，法律界人士認為，3日內進行逾1.3萬宗交易無疑是驚人，但是涉案者背景，似乎不具股價「搭棚」（即製造交易活躍假象）所需的豐富市場經驗，疑雲重重，希望警方可交代更詳細資料。

香港01報導，毒品調查科總警司鍾詠敏強調，警方不是針對壹傳媒，而是針對利用壹傳媒事件呃人，令股民蒙受損失的不法分子，「針對利用一事件，炒高或操控股票市場運作，令人獲利或受損既人」。她不揣測部分人投資壹傳媒原因，但稱有部分投資遭受大損失，其中一名年長投資者損失逾100萬。

被問及在警方搜查蘋果日報後，有人在社交媒體稱買股票以支持蘋果日報，他們是否同樣有被捕可能？鍾詠敏表示，警方目前仍在調查初段；至於如何區分支持蘋果日報投資者、一般教投資節目與涉案被捕者，財富調查組警司鄒祥有表示，被捕人士採取頻密的投資交易，部分人何時買入、賣出及價錢幾乎完全相同，頻率及協議仔細程度不同於一般網上教人投資手法，被捕人士買賣有共同的指向、導向性，股價巧合一樣，他們製造假象，令投資者入市，從而得益。交易人士是否合法交易，要視乎他們是否根據個人經驗或市場資訊，或是合謀欺騙其他人。

壹傳媒 毒品 香港

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