紅二代綽號「任大砲」 任志強案開庭法庭內外戒備森嚴

前大陸房地產商、華遠集團董事長任志強案涉貪汙、納賄、挪用公款、濫用職權罪案，11日上午3時30分在北京第二中級人民法院開庭。法院在北門部署了眾多警衛不讓媒體靠近，連在對街拍攝的媒體也受到一一盤查，登記證件號，並要求不可逗留儘快離去。

綽號「任大炮」的任志強，自今年3月傳出失蹤的消息。今年2月，網上流傳一篇署名任志強的文章「人民的生命被病毒和體制的重病共同傷害」，批評中共對言論自由的嚴格管制，加劇了新冠病毒的疫情。

這篇文章並指習近平是「一位渴望權力的小丑」，「那裡站著的不是一位皇帝在展示自己的新衣，而是一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」。文章還稱，「絲毫也不掩飾自己要堅決當皇帝的野心，和誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡的決心」。任志強隨後即宣告失蹤。

在失蹤六個月後，今天將首度公開露面，海內外媒體都十分關注，一早就聚集各路媒體，希望拍攝和採訪在押的任志強。但法院上午9時先是關閉南門，然後在北門部下重重警衛，任何進入大門的人都要經過安檢。

任志强，1951年3月出生，山東掖縣人，父親是大陸前商業部副部長任泉生，為典型的「紅二代」。在大陸微博興起後，任志強就以敢言著稱，因此被稱為「任大炮」，這也為他贏得眾多粉絲，成為微博「大V」。

2011年4月，任志強被免去華遠集團董事長一職。2014年11月24日，任志强透過微博發表聲明，宣布正式退休。

2016年2月28日，任志强微博遭大陸國家互聯網信息辦公室責令關閉。2016年5月，任志强因嚴重違反黨的政治紀律，遭北京市西城區紀委給予留黨察看一年處分。

今年7月23日，北京市西城區紀委區監委對任志强涉嫌「嚴重違紀違法」問題進行了立案審查調查，决定給予任志强開除黨籍處分，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。